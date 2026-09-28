Νίκος Οικονομόπουλος για Γιώργο Μαζωνάκη: Η οικογένεια ενός ανθρώπου που έχει ένα πρόβλημα, θέλει μόνο το καλό του

Νίκος Οικονομόπουλος και Γιώργος Μαζωνάκης, διατηρούσαν μια φιλική σχέση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο θάνατος του καλλιτέχνη προκάλεσε θλίψη στον συνάδελφό του. Πήρε την απόφαση να μην πραγματοποιήσει τη μεγάλη επετειακή του συναυλία για τα 20 χρόνια πορείας του, η οποία ήταν προγραμματισμένη για την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026 στο Θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη και ήταν ανάμεσα σε εκείνους που τίμησαν τη μνήμη του, με την παρουσία του στην κηδεία που έγινε στη Νίκαια.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος παραχώρησε συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα, που μεταδόθηκε το πρωί της Δευτέρας (28-09-2026) από την εκπομπή «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1. Ανέφερε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης ήθελε να συνατηθούν και να μιλήσουν από κοντά. Ήταν η εποχή όμως, που το πρόγραμμα του Νίκου Οικονομόπουλου ήταν ιδιαίτερα φορτωμένο από υποχρεώσεις.

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«Ήμουν στο στούντιο όταν έμαθα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να αναβάλω τη συναυλία. Την ανέβαλα, δεν την ακύρωσα. Με κόστος, όμως έτσι είναι τα πράγματα. Η συνείδησή μου αυτό μου έλεγε. Όμως, αυτό δε σημαίνει ότι θα κρίνω τους συναδέλφους μου που έκαναν συναυλίες. Γιατί εγώ δε θα κρίνω ποτέ κανέναν. Δε θα ακούσεις ποτέ από το στόμα μου ότι φταίει αυτός που τραγούδησε. Ο καθένας πράττει με βάση τη συνείδησή του» ανέφερτε

Ακόμα, ο Νίκος Οικονομόπουλος είπε: «Μιλούσαμε με τον Γιώργο Μαζωνάκη, γιατί κάποιοι είπαν ότι είχαμε να μιλήσουμε ενάμιση μήνα. Παρερμηνεύονται πράγματα και δεν είναι σωστό! Γιατί μας ακούει κόσμος και πολλές φορές μπορείς να του αλλάξεις τη διάθεση που έχει για σένα για ένα πράγμα που δεν είναι αληθινό. Δεν ήμουν ποτέ κολλητός με τον Γιώργο, τον αγαπούσα. Το τελευταίο διάστημα έλειπα για συναυλίες, μιλούσαμε στο τηλέφωνο με μηνύματα και είπαμε ότι θέλουμε να βρεθούμε».

«Δε νομίζω ότι ο Γιώργος με ήθελε για δουλειά. Ήθελε να μιλήσει μαζί μου, αυτό νιώθω μέσα μου. Δε ξέρω πώς μπορεί να περνούσε προσωπικά στη ζωή του. Δεν ήμουν μέσα σε αυτό. Τουλάχιστον εγώ δε γνωρίζω τι συνέβαινε με την οικογένειά του. Πάντως η οικογένεια ενός ανθρώπου που μπορεί να έχει ένα πρόβλημα, θέλει μόνο το καλό του» πρόσθεσε ο δημοφιλής καλλιτέχνης.

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«Ας σταματήσουμε τα αγαπόμετρα και τα δικαστήρια για τον Γιώργο Μαζωνάκη» σημείωσε, σε άλλο σημείο, ο Νίκος Οικονομόπουλος.

Ο γνωστός καλλιτέχνης που ήταν κοντά με τον αδικοχαμένο τραγουδιστή τη Δευτέρα (14.09.2026) πήγε στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας για την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο Νίκος Οικονομόπουλος μιλώντας στην εκπομπή «Live You» δήλωσε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης πρόσφατα τον έπαιρνε τηλέφωνο αλλά δεν κατάφερε να του μιλήσει και για τον λόγο αυτόν νιώθει τύψεις.