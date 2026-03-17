Η Κατερίνα Καινούργιου για το αλκοτέστ που της έκαναν: Με σταμάτησαν στο Κολωνάκι με την κοιλιά τούρλα

Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε για το αλκοτέστ που της έκαναν αστυνομικοί, πριν από 15 μέρες στο Κολωνάκι, κατά την επιστροφή στο σπίτι της από τις εγκαταστάσεις του Alpha. Η παρουσιάστρια της εκπομπής «Super Katerina» ανέφερε πως οι αστυνομικοί έκαναν τη δουλειά τους, χωρίς διακρίσεις, αν και κατάλαβαν την ταυτότητά της.

Η Κατερίνα Καινούργιου προσπάθησε να αποφύγει το αλκοτέστ στο Κολωνάκι αλλά οι αστυνομικοί δεν έκαναν πίσω. Το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό, αφού η παρουσιάστρια αποφεύγει το αλκοόλ και λόγω εγκυμοσύνης. Αποφάσισε να μοιραστεί τα όσα έζησε, για να φανεί όπως ανέφερε, πως οι «επώνυμοι» δεν έχουν καμία απολύτως «ασυλία» από τους αστυνομικούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Γιατί λέμε τώρα, εγώ πιστεύω ότι πραγματικά όταν βλέπουνε διάσημους, εντός εισαγωγικών, είναι επί δέκα πιο αυστηροί. Εγώ, με την κοιλιά τούρλα, πόσο καιρό πριν; 15 μέρες; Με σταματάνε Πατριάρχου Ιωακείμ στο Κολωνάκι και εν τω μεταξύ βιαζόμουν να πάω σπίτι, πονούσα και τα λοιπά, είχα κουραστεί, και μου λένε: “Αλκοτέστ”. Απόγευμα ήταν.

Λέω: “Ρε παιδιά με δουλεύετε;”. “Όχι” μου λένε, “διπλώματα, τα πάντα, να δούμε” και αλκοτέστ. Και τους λέω: “Μα είμαι με την κοιλιά, δεν έχει σημασία;”. “Θα κάνετε αλκοτέστ”. Και έκανα» είπε η Κατερίνα Καινούργιου.

Όπως πρόσθεσε στη συνέχεια, η Τροχαία έκανε τη δουλειά της, χωρίς να κάνει διακρίσεις: «Καλά, δεν είχα πιει τίποτα, εννοείται, αλλά βλέπεις μια έγκυο, της λες βιάζομαι και τα λοιπά… Και πάλι, επειδή πιστεύω ότι είμαι και γνωστή, με κατάλαβαν οι άνθρωποι, επί δέκα! “Όχι, θα το κάνεις τώρα το αλκοτέστ κι ας βιάζεσαι”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και έτσι κάνουνε, και αυτή είναι η δουλειά τους και καλά κάνουνε και πρέπει να κάνουνε», είπε η Κατερίνα Καινούργιου με αφορμή το συμβάν με την Χριστίνα Σάλτη την οποία σταμάτησε η Τροχαίο, όπου της αφαίρεσε το δίπλωμα για 30 ημέρες λόγω κατανάλωσης αλκοόλ.

