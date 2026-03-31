Η Κατερίνα Καινούργιου μετρά αντίστροφα για να γίνει μητέρα, ποζάρει με φουσκωμένη κοιλιά

Στην τελική ευθεία για τη μητρότητα η Κατερίνα Καινούργιου. Με μία ανάρτηση το βράδυ της Τρίτης (31.03.2026) στο Instagram, η παρουσιάστρια συνοδεύει τις φωτογραφίες της προχωρημένης εγκυμοσύνης της με τη φράση «Final countdown».

Με ένα καρέ φωτογραφιών, η Κατερίνα Καινούργιου αποτυπώνει την αγωνία και τη χαρά των τελευταίων ημερών πριν από τον τοκετό, καθώς η παρουσιάστρια ετοιμάζεται να φέρει στον κόσμο την κόρη της.

Η Κατερίνα Καινούργιου διανύει τις τελευταίες ημέρες της εγκυμοσύνης της και την Τρίτη αποχαιρέτησε το τηλεοπτικό κοινό, ανακοινώνοντας την προσωρινή αποχώρησή της από την εκπομπή.

Όπως εξήγησε, επιθυμεί να αφιερώσει χρόνο στον εαυτό της και να προετοιμαστεί για τη γέννηση της κόρης της, που αναμένεται σύντομα.

Η Κατερίνα Καινούργιου εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένη, κλείνοντας έναν σημαντικό κύκλο στην καθημερινή της παρουσία στην τηλεόραση.

Η ίδια ευχαρίστησε τους συνεργάτες της και το κοινό για τη στήριξη όλο αυτό το διάστημα.

Η παρουσιάστρια είναι έγκυος και σε λίγα 24ωρα θα κρατά στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.