Η Κατερίνα Παπουτσάκη χώρισε από τον Θάνο Χατζόπουλο μετά από 1,5 χρόνο σχέσης

Χωριστούς δρόμους αποφάσισαν να πάρουν η Κατερίνα Παπουτσάκη και ο τελευταίος της σύντροφος, Θάνος Χατζόπουλος, μετά από 16 μήνες σχέσεις. Το άλλοτε ερωτευμένο ζευγάρι επί 1,5 – σχεδόν – χρόνο ζούσε έναν μεγάλο έρωτα διακριτικά, χωρίς ωστόσο να κρύβεται από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η ταλαντούχα πρωταγωνίστρια του «Άγιου έρωτα» μάλιστα δημοσίευε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και κοινές φωτογραφίες τους από τις διακοπές που απολάμβαναν στην Ίο. Όπως ανέφερε το huffingtonpost.gr, που αποκάλυψε τον χωρισμό, αυτό το διάστημα η Kατερίνα Παπουτσάκη κάνει focus στα επαγγελματικά της.

«Είναι πολύ διακριτική, δεν την ευχαριστεί να συζητιέται η προσωπική της ζωή, αντιθέτως της φέρνει αμηχανία. Έχει πληρώσει στο παρελθόν σκληρά το τίμημα της δημοσιότητας και το μόνο που τη νοιάζει είναι να προστατεύει τα παιδιά της», ανέφερε πηγή, τονίζοντας ότι ο χωρισμός του ζευγαριού ήρθε ομαλά και πολιτισμένα.

Το tlife.gr επικοινώνησε με την Κατερίνα Παπουτσάκη, η οποία δεν διέψευσε την είδηση του χωρισμού, όμως δεν θέλησε να κάνει κανένα περαιτέρω σχόλιο. Με βάση το ίδιο ρεπορτάζ, η καλλιτέχνιδα ήταν θαμώνα στο μπαρ του Θάνου Χατζόπουλου κοντά στην Πατησίων. Όμως την περίοδο των γιορτών δεν πήγε καθόλου εκεί. Ταυτόχρονα, την περασμένη Κυριακή (25.01.2026) η ηθοποιός έκανε πάρτι γενεθλίων και ο Θάνος Χατζόπουλος δεν ήταν εκεί, γεγονός που φούντωσε τις φήμες περί χωρισμό, πριν αυτές επιβεβαιωθούν.

Σημειώνεται ότι η Κατερίνα Παπουτσάκη είχε προχωρήσει σε αυτή τη σχέση δύο χρόνια μετά το διαζύγιό της από τον Παναγιώτη Πιλαφά, με τον έχουν αποκτήσει δύο παιδιά.