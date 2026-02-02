Η Κάθριν Ο’Χάρα και ο σύζυγός της Μπο Γουέλτς κράτησαν τους φίλους τους «στο σκοτάδι» για την ασθένειά της

Ο αιφνίδιος θάνατος της ηθοποιού Κάθριν Ο’Χάρα φέρεται να προκάλεσε «απόλυτο σοκ» σε αρκετούς φίλους της, καθώς αποκαλύφθηκε εκ των υστέρων ότι η αγαπημένη ηθοποιός είχε δώσει μάχη με μια «σύντομη ασθένεια», για την οποία ελάχιστοι γνώριζαν.

Την Παρασκευή (30.01.2026) έγινε γνωστό ότι η σταρ των Schitt’s Creek και Home Alone έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών. Η θρυλική ηθοποιός του Χόλιγουντ πέθανε στο σπίτι της έπειτα από σύντομη ασθένεια στο Λος Άντζελες, όπως επιβεβαιώθηκε στο Metro. Αν και τα ακριβή αίτια θανάτου της Κάθριν Ο’Χάρα παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα, έγινε γνωστό ότι προηγήθηκε μια σύντομη περίοδος ασθένειας.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Ο’Χάρα είχε πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο, στα βραβεία Emmy 2025. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η αποκάλυψη ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας άφησε έκπληκτους ακόμη και ανθρώπους από το στενό της περιβάλλον, καθώς εκείνη και ο σύζυγός της, Μπο Γουέλτς, φέρονται να κράτησαν την κατάσταση της υγείας της κρυφή μέχρι το τέλος.

Η Daily Mail αναφέρει ότι πολλοί από τους πιο κοντινούς της φίλους αγνοούσαν πλήρως την κατάστασή της τις τελευταίες ημέρες της ζωής της, γεγονός που έκανε την είδηση του θανάτου της ακόμη πιο σοκαριστική.

Μετά τη γνωστοποίηση της απώλειάς της, εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λος Άντζελες δήλωσε ότι «στις 4:48 τα ξημερώματα της Παρασκευής δεχθήκαμε κλήση για παροχή ιατρικής βοήθειας». Παράλληλα, ένα σύντομο ηχητικό από κλήση στο 911 φέρεται να αποκαλύπτει ότι οι διασώστες ανέφεραν «δυσκολία στην αναπνοή».

Η Daily Mail επικαλείται επίσης πηγή που ανέφερε πως η Ο’Χάρα τις τελευταίες εβδομάδες ήταν «σε εξαιρετική ψυχολογική κατάσταση». Πριν από λίγες εβδομάδες, είχε ενοπιστεί στο εστιατόριο SUR στο West Hollywood, ιδιοκτησίας της Λίσα Βάντερπαμπ, η οποία φιλοξενούσε εκδήλωση για το περιοδικό Supermodels Unlimited.

Παρότι η ηθοποιός απέφυγε να φωτογραφηθεί, η ίδια πηγή ανέφερε: «Ήταν σε πολύ καλή διάθεση. Εμφανίστηκε για λίγο και έφυγε γρήγορα, αλλά έδειχνε υγιέστατη για μια γυναίκα 71 ετών».

Ο γείτονάς της, Πολ Χέρμαν, συνταξιούχος γιατρός που ζούσε δίπλα της στην περιοχή Μπρέντγουντ για περισσότερα από 25 χρόνια, δήλωσε επίσης ότι δεν είχε «καμία γνώση» για την ασθένειά της. Όπως είπε, ωστόσο, δεν την είχε δει να κυκλοφορεί στη γειτονιά «εδώ και χρόνια».

«Ο Μπο και η Κάθριν ήταν πάντα υπέροχοι άνθρωποι. Από τους πιο ευγενικούς και ευχάριστους γείτονες», πρόσθεσε.

Παρά το γεγονός ότι είχε προταθεί για βραβείο στις Χρυσές Σφαίρες του περασμένου μήνα για τον ρόλο της ως Πάτι Λι στη σειρά The Studio του Σεθ Ρόγκεν, η Ο’Χάρα απουσίαζε εμφανώς από την τελετή. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε επίσης αναγκαστεί να απουσιάσει από την έναρξη των γυρισμάτων της δεύτερης σεζόν της σειράς του Apple TV+ λίγες μόλις ημέρες πριν από τον θάνατό της.

Η παραγωγή ξεκίνησε στα μέσα Ιανουαρίου και η ηθοποιός αναμενόταν να συμμετάσχει στα πρώτα επεισόδια. Ωστόσο, τα σχέδια άλλαξαν διακριτικά λόγω «προσωπικών θεμάτων», σύμφωνα με τη The Sun.

«Ήταν προγραμματισμένο να γυρίσει σκηνές, αλλά το πρόγραμμα προσαρμόστηκε ώστε να δοθεί έμφαση σε σκηνές χωρίς τον χαρακτήρα της», ανέφερε πηγή από την παραγωγή, προσθέτοντας ότι «δεν ήταν ευρέως γνωστό πως αντιμετώπιζε κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας».

Άλλη πηγή σημείωσε: «Δεν πιστεύω ότι πρόλαβε να γυρίσει τίποτα για τη δεύτερη σεζόν».

Ο θάνατός της αποτέλεσε σοκ και για τους συντελεστές της σειράς. «Ήταν το πιο αγαπητό πρόσωπο στο πλατό. Είναι μια τεράστια απώλεια όχι μόνο για το The Studio, αλλά και για τον κόσμο γενικότερα. Ήταν θρύλος», ανέφεραν.

Στο παρελθόν, η Ο’Χάρα είχε αποκαλύψει ότι είχε διαγνωστεί με situs inversus, μια σπάνια γενετική κατάσταση κατά την οποία τα εσωτερικά όργανα βρίσκονται σε κατοπτρική διάταξη. Η πάθηση θεωρείται γενικά ακίνδυνη και δεν πιστεύεται ότι σχετίζεται με τον θάνατό της.

Η Κάθριν Ο’Χάρα αφήνει πίσω της τον σύζυγό της Μπο Γουέλτς, με τον οποίο ήταν παντρεμένοι επί 33 χρόνια και γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας Beetlejuice, καθώς και τους δύο γιους τους, Μάθιου (31) και Λουκ (29). Η οικογένεια θα πραγματοποιήσει ιδιωτική τελετή για να τιμήσει τη ζωή της σε μεταγενέστερο χρόνο.

Γεννημένη στο Τορόντο του Καναδά, η καριέρα της Ο’Χάρα διήρκεσε πάνω από 50 χρόνια. Στη διάρκεια της πορείας της κέρδισε δύο Emmy, μία Χρυσή Σφαίρα και δύο βραβεία Screen Actors Guild, με αξέχαστους ρόλους στις ταινίες Beetlejuice, Home Alone και τη σειρά Schitt’s Creek.