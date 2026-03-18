Η Κιμ Καρντάσιαν αυτοτρολάρεται, δημοσιεύοντας μία παρ’ ολίγον τούμπα της σε πάρτι μετά τα Όσκαρ

Η Κιμ Καρντάσιαν ξέρει να μαγνητίζει τα φώτα της δημοσιότητας τόσο με την εντυπωσιακή της εμφάνιση όσο και με την στάση ζωής της.

Η γνωστή επιχειρηματίας και τηλεπερσόνα ήταν καλεσμένη στο πάρτι που διοργάνωσε το Vanity Fair με αφορμή τα φετινά βραβεία Όσκαρ, που πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία. Ωστόσο, φτάνοντας εκεί η Κιμ Καρντάσιαν σκόνταψε και κόντεψε να σωριαστεί στο έδαφος.

Η διάσημη influencer φορούσε ένα εντυπωσιακό στενό maxi φόρεμα Gucci σε χρυσό χρώμα και ασορτί ψηλοτάκουνες γόβες με τεράστια φιάπα. Ενώ περπατούσε, λοιπόν, το αριστερό της πόδι γύρισε και έχασε την ισορροπία της. Τότε δύο γυναίκες, λειτουργώντας πυροσβεστικά τη συγκράτησαν ώστε να σταθεί ξανά στα πόδια της.

«Συγγνώμη. Ο αστράγαλός μου», ειπε η Κιμ Καρντάσιαν την ώρα του περιστατικού.

Αυτή την ιδιαίτερη στιγμή της δημοσίευσε μόνη της η Κιμ Καρντάσιαν στον λογαριασμό που διατηρεί TikTok.

Στο ίδιο βίντεο δείχνει στους αμέτρητους θαυμαστές της και άλλες πολλές στιγμές από τη διαδικασία της προετοιμασίας της για το πάρτι.

Σημειώνεται ότι τα φετινά βραβεία Όσκαρ πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή (15.0.3.2026).

Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς των Όσκαρ:

Καλύτερη ταινία: «Μία μάχη μετά την άλλη»

Α’ Γυναικείος Ρόλος: Τζέσι Μπάκλεϊ, «Hamnet»

Α’ Ανδρικός Ρόλος Ηθοποιός: Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, «Sinners»

Καλύτερη Σκηνοθεσία: Πολ Τόμας Άντερσον, «One Battle After Another»

Β’ Ανδρικός Ρόλος: Σον Πεν, «One Battle After Another»

Β’ Γυναικείος Ρόλος: Έιμι Μάντιγκαν, «Weapons»

Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων: «K-pop Demon Hunters»

Καλύτερο καστ: Κασσάνδρα Κουλουκουντής, «One Battle After Another»

Καλύτερη ταινία μικρού μήκους ζωντανής δράσης (ισοπαλία): « The Singers» και «Two People Exchanging Saliva»

Καλύτερο ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους: «Mr. Nobody Against Putin»

Καλύτερη πρωτότυπη μουσική: Ludwig Göransson, “Sinners”

Καλύτερη Διεθνής Ταινία: «Sentimental Value», Νορβηγία

Σκηνογραφία: Ταμάρα Ντέβερελ και Σέιν Βιο για το «Φράνκενσταιν»

Οπτικά Εφέ: Avatar: Φωτιά και Στάχτη

Μικρού Μήκους Ντοκιμαντέρ: All the Empty Rooms

Ήχος: F1

Καλύτερο Τραγούδι: «Golden» από το «KPop Demon Hunters»

Μικρού Μήκους Ταινία – Animation: The Girl Who Cried Pearls

Κοστούμια: Κέιτ Χόλεϊ για το «Φρανκενστάιν»

Μακιγιάζ και Κομμώσεις: Mike Hill, Jordan Samuel, Cliona Furey για το «Φρανκενστάιν»

