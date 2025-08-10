Η Κιμ Καρντάσιαν έκανε θεραπεία βλαστοκυττάρων στο Μεξικό – Οι φωτογραφίες από την επέμβαση

Έως το Μεξικό ταξίδεψε η Κιμ Καρντάσιαν με σκοπό να ανακουφιστεί από τους πόνους της. Η πασίγνωστη influencer υποβλήθηκε σε θεραπεία βλαστοκυττάρων που δεν γίνεται στις ΗΠΑ. Την εμπειρία της μοιράστηκε με τους followers της στα social media.

H συγκεκριμένη θεραπεία που επέλεξε η Κιμ Καρντάσιαν έχει ως στόχο την πλήρη κυτταρική ανανέωση. Ουσιαστικά ο γιατρός αντικαθιστά τα κατεστραμμένα κύτταρα με υγιή ιστό, στις περιοχές όπου αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Το διάσημο μέλος της οικογένειας «Καρντάσιαν», πριν από λίγα χρόνια τραυμάτισε σοβαρά τον ώμο της με αποτέλεσμα να πονά και να μην είναι λειτουργική στην καθημερινότητά της. Τότε είχε υποβληθεί σε αυτήν την θεραπεία η οποία της είχε προκαλέσει ανακούφιση.

Στο σήμερα, η Κιμ Καρντάσιαν επισκέφθηκε και πάλι τον ίδιο γιατρό να λύσει το πρόβλημα που έχει στην πλάτη της.

Στις φωτογραφίες που ανέβασε στο Instagram, φαίνεται να φορά μαύρα γυαλιά και μαύρες πιτζάμες δίπλα από τον γιατρός της.

Σε άλλο στιγμιότυπο φαίνεται ο γιατρός κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Στην πλάτη της φαίνονται ίχνη αίματος.

Δίπλα της σε αυτήν την θεραπεία είχε και την αγαπημένη της αδελφή, Κλόε.

Αν και στις ΗΠΑ γίνονται ήδη θεραπείες με βλαστοκύτταρα, αυτές αποσκοπούν στη λύση αιματολογικών παθήσεων. Οποιαδήποτε άλλη θεραπεία είναι καθαρά πειραματική και δεν έχει λάβει έγκριση. Για τον λόγο αυτό η Κιμ Καρντάσιαν ταξίδεψε έως το Μεξικό και δεν έκανε την επέμβαση στην πατρίδα της.

Η ανάρτηση της Κιμ Καρντάσιαν

Πριν από δύο χρόνια, έσκισα τον ώμο μου ενώ σήκωνα βάρη, αφήνοντάς με σε εξουθενωτικό πόνο. Δοκίμασα τα πάντα για να βρω ανακούφιση, μετά έμαθα για τις δυνατότητες της θεραπείας με βλαστοκύτταρα και γνώρισα τον Δρ Adeel Khan στο Eterna. Η ομάδα του περιποιήθηκε τον ώμο μου με κύτταρα Dezawa MuseTM και τα αποτελέσματα ήταν άμεσα. Ανέκτησα πλήρη εμβέλεια κίνησης, και ο ώμος μου αισθάνεται απολύτως φυσιολογικός από τότε.

Ενθαρρυμένη από αυτή την επιτυχία, επέστρεψα πρόσφατα στον Δρ. Khan για να αντιμετωπίσω τον χρόνιο πόνο στην πλάτη με τον οποίο υποφέρω εδώ και χρόνια. Η θεραπεία των βλαστοκυττάρων Muse άλλαξε ξανά το παιχνίδι. Έζησα αμέσως ανακούφιση, και ο αβάσταχτος πόνος επιτέλους έφυγε. Εάν δυσκολεύεστε με τον πόνο στη μέση, δεν μπορώ να σας συστήσω αρκετά αυτή τη θεραπεία – άλλαξε τη ζωή μου όταν νόμιζα ότι το σώμα μου καταρρέει.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kim Kardashian (@kimkardashian)

Φυσικά, ο καθένας είναι διαφορετικός, και απλά μοιράζομαι αυτό που έχει δουλέψει για μένα τον τελευταίο καιρό. Οπωσδήποτε κάντε τη δική σας έρευνα και μιλήστε με επαγγελματίες ιατρούς.

Καθώς τα βλαστοκύτταρα Muse δεν είναι ακόμα προσβάσιμα στις ΗΠΑ, έπρεπε να ταξιδέψω στο Μεξικό για να με θεραπεύσει η ομάδα του Dr. Khan. Είμαι βαθιά ευγνώμων για την ευκαιρία και τους πόρους να ακολουθήσω αυτή τη θεραπεία και προσεύχομαι η επιστήμη να συνεχίσει να εξελίσσεται ώστε περισσότεροι άνθρωποι να μπορούν να επωφεληθούν. Ευγνώμων για πάντα στο @dr.akhan @eterna.health. Στην ελπίδα, τη θεραπεία και το μέλλον της επιστήμης.