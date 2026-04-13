Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λούις Χάμιλτον περπατούσαν χέρι χέρι στο φεστιβάλ Coachella και οι φήμες για σχέση πλέον επιβεβαιώνονται

Οι κάμερες έπιασαν για ακόμα μία φορά την Κιμ Καρντάσιαν με τον Λούις Χάμιλτον να περνάνε όμορφες στιγμές μαζί, με τις φήμες που λένε ότι είναι ζευγάρι να «φουντώνουν».

Αυτή τη φορά η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον εμφανίστηκαν να περπατάνε χέρι χέρι στο φεστιβάλ Coachella και να διασκεδάζουν κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του Τζάστιν Μπίμπερ.

Το ζευγάρι εθεάθη να κατευθύνεται προς τη σκηνή, ανάμεσα στο πλήθος και μαζί τους, σύμφωνα με τη Daily Mail, ήταν και η κόρη της influencer, Νόρθ Γουέστ, την οποία έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της Κάνιε Γουέστ.

Η Καρντάσιαν επέλεξε ένα φορέσει ένα μαύρο δερμάτινο παντελόνι και αποκαλυπτικό κορμάκι, ενώ προστάτευε το πρόσωπό της από τη σκόνη, αλλά μάλλον και από τις κάμερες με μαντήλι φορεμένο σαν μπαλακλάβα. Από την πλευρά του, ο Λούις Χάμιλτον επέλεξε oversized φούτερ και καπέλο

Παρά την προσπάθειά τους να περάσουν απαρατήρητοι στη VIP περιοχή, βίντεο από fans στο TikTok τους έκαναν αμέσως viral.

Η σχέση της Καρντάσιαν με τον Χάμιλτον φαίνεται να εξελίσσεται γρήγορα. Πρόσφατα οι δυο τους έκαναν κάποιες κοινές εμφανίσεις σε διάφορα μέρη του κόσμου, από την Ευρώπη μέχρι την Ιαπωνία.