Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου έγινε 38 ετών – Η εντυπωσιακή τούρτα και το δημόσιο ερώτημα

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου έχει τα γενέθλιά της σήμερα, Δευτέρα (22.09.2025) και το γιόρτασε με τους δύο γιους της και μία υπέροχη τούρτα.

Ταυτόχρονα, η λαμπερή παρουσιάστρια, που έγινε 38 ετών, θέλησε να θέσει δημοσίως ένα ερώτημα. Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου έχει δημιουργήσει μία υπέροχη οικογένεια με τον σύζυγό της, Βασίλη Σταθοκωστόπουλο και δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο από το πάρτι της στο Instagram.

«Αυτή η μέρα από πάντα είναι για μένα ξεχωριστή, με κάνει να θέλω να κάνω έναν απολογισμό και ένα νέο ξεκίνημα! Πολλά τα διδάγματα έως τώρα στη ζωή μου, αυτό που θα ξεχωρίσω φέτος και θα σας πω είναι να μην περιμένετε να έρθει η τέλεια στιγμή, δεν υπάρχει ποτέ η κατάλληλη, εμείς φτιάχνουμε τη στιγμή και μετά τη βλέπουμε ως ανάμνηση πλέον και τη θυμόμαστε..

Τη ζήσαμε όμως τόσο ώστε να τη θυμόμαστε ή χρειαζόμαστε την εικόνα να μας τη θυμίζει; Αφήνω αυτό το ερώτημα εδώ και σας ευχαριστώ για τις τρομερές ευχές σας, είστε η καλύτερη παρέα που θα μπορούσα να έχω, εύχομαι το πιο σημαντικό Υγεία, υγεία, υγεία. Σας αγαπώ», έγραψε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.

Πριν από μερικές ημέρες, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου δε δίστασε να απαντήσει στις φήμες περί εγκυμοσύνης που κυκλοφόρησαν πρόσφατα, εξαιτίας ενός δημοσιεύματος. Έτσι, μιλώντας στην εκπομπή «Weekend Live» ξεκαθάρισε ότι δεν είναι έγκυος.

«Τώρα από εσάς μαθαίνω ότι κυκλοφόρησε ένα ρεπορτάζ ότι είμαι έγκυος. Δεν ενοχλήθηκα. Δεν είμαι έγκυος, είμαι ξεκάθαρη…», είχε αναφέρει.