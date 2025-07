Η Lady Gaga «έφαγε τα μούτρα της» στο stage: Σκόνταψε αλλά συνέχισε απτόητη το live της

Η Lady Gaga σίγουρα ξέρει πώς να στέκεται σαν επαγγελματίας και σαν αληθινή σούπερ σταρ, παρόλο που μερικές φορές της τυχαίνουν… αναποδιές on stage στις live συναυλίες της.

Ένα μικρό ατύχημα φαίνεται πως είχε η 39χρονη κορυφαία popstar, η οποία σκόνταψε και έπεσε ενώ ερμήνευε το «Vanish Into You» από το νέο άλμπουμ της Mayhem κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας στο Λας Βέγκας. Ωστόσο, αυτό δεν εμπόδισε τη Lady Gaga από το να συνεχίσει να τραγουδάει, χαρίζοντας στους θαυμαστές της μία αξέχαστη εμπειρία.

Η τραγουδίστρια αμέσως μετά την πτώση, σηκώθηκε γρήγορα στα πόδια της για να συνεχίσει την παράσταση, με τους θαυμαστές της να χειροκροτούν.

Η Gaga συνέχισε να παρουσιάζει ένα σόου γεμάτο με περίπλοκα σκηνικά και χορογραφίες, όλα προσδίδοντας μια γοτθική, θεατρική οπτική μορφή, όπως συνηθίζει.

Ένα μέλος του συνεργείου της που κατέγραφε την παράσταση, έβγαλε βίντεο με τη σταρ να σκοντάφτει και το ανέβασε στα social media.

