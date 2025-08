Η Lady Gaga σάρωσε τις υποψηφιότητες για τα MTV Video Music Awards 2025 – Διεκδικεί 12 βραβεία, ακολουθεί ο Bruno Mars

Η Lady Gaga αναμένεται να είναι η «βασίλισσα» των MTV Video Music Awards 2025, καθώς κατάφερε να βγει υποψήφια σε 12 κατηγορίες και θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί της βραδιάς.

Η διάσημη καλλιτέχνιδα φέτος βάζει τέλος στην κυριαρχία της Taylor Swift, η οποία σάρωνε τα MTV Video Music Awards 2025, τα προηγούμενα χρόνια. Η Lady Gaga διεκδικεί σημαντικά βραβεία, όπως για το «Καλύτερο Τραγούδι», «Βίντεο» και «Άλμπουμ» ενώ είναι υποψήφια και στις κατηγορίες «Καλύτερη Σκηνοθεσία», «Χορογραφία», «Μοντάζ» και «Οπτικά Εφέ».

Επίσης, η Lady Gaga είναι υποψήφια για το βραβείο του «Καλλιτέχνη της Χρονιάς», όπου θα «κονταροχτυπηθεί» με άλλους αγαπημένους τραγουδιστής όπως οι: Bad Bunny, Kendrick Lamar, Morgan Wallen, The Weeknd καθώς και οι διάσημες και αγαπητές σταρ, Beyoncé και Taylor Swift, οι οποίες παραμένουν έχουν από 30 αγαλματίδια η καθεμία, έναν αριθμό που αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία των βραβείων. Μάλιστα, είναι υποψήφιες μόνο στην κατηγορία «Καλλιτέχνης της Χρονιάς» και αν κερδίσει μία από τις δύο, θα ανακηρυχθεί ο πιο πολυβραβευμένος καλλιτέχνης στην ιστορία των MTV Video Music Awards.

Όσο αφορά τις περισσότερες φετινές υποψηφιότητες, μετά τη Lady Gaga, ακολουθεί ο Bruno Mars με 11 υποψηφιότητες, ενώ ο Kendrick Lamar έχει 10. Η Sabrina Carpenter και η ROSÉ των Blackpink που είναι για πρώτη φορά υποψήφιες ισοβαθμούν με οκτώ υποψηφιότητες, ενώ η Ariana Grande και ο The Weeknd έχουν 7. Ακολουθούν η Billie Eilish με 6 και η Charli xcx με 5. Οι Bad Bunny, Doechii, Ed Sheeran, Jelly Roll, Miley Cyrus και Tate McRae έχουν από 4 υποψηφιότητες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για το «Βίντεο της Χρονιάς», το πιο πολυπόθητο βραβείο της βραδιάς, οι υποψήφιοι είναι η Lady Gaga και ο Bruno Mars για το «Die With A Smile», η Ariana Grande για το «Brighter Days Ahead», η Billie Eilish για το «Birds of a Feather» ο Kendrick Lamar για το «Not Like Us», η ROSÉ και ο Bruno Mars για το «APT.», η Sabrina Carpenter για το «Manchild» και τέλος οι The Weeknd και Playboi Carti για το «Timeless».

Τέλος αναφέρεται ότι φέτος 33 καλλιτέχνες κερδίζουν την πρώτη τους υποψηφιότητα. Ανάμεσά τους βρίσκονται οι Alex Warren, Blake Shelton, Brent Faiyaz, Gigi Perez, KATSEYE και Lainey Wilson, ενώ σημαντική είναι και η υποψηφιότητα του Mac Miller, ο οποίος έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης που απέσπασε την πρώτη του διάκριση μετά τον θάνατό του.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του ΑP, η ψηφοφορία του κοινού για τις 19 κατηγορίες ξεκίνησε και θα ολοκληρωθεί στις 5 Σεπτεμβρίου ενώ για την κατηγορία του «Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη» θα παραμείνει ανοικτή και κατά τη διάρκεια του σόου. Τα MTV Video Music Awards 2025 θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου στην UBS Arena στο Elmont της Νέας Υόρκης και θα μεταδοθούν ζωντανά από το CBS και το MTV, ενώ θα είναι διαθέσιμα για streaming στις ΗΠΑ μέσω του Paramount+.