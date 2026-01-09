Η Λίτσα Πατέρα για την κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη: Δεν πήγα λόγω του συναισθηματικού φόρτου και επειδή είχα δουλειά

Ο Γιώργος Παπαδάκης «έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή την Κυριακή (04.01.2026) και ο κόσμος της τηλεόρασης θρηνεί για την απουσία του. Μάλιστα, την Πέμπτη τελέστηκε η κηδεία του στη Ριτσώνα, όπου αγαπημένα του πρόσωπα συγκεντρώθηκαν για του πουν το στερνό αντίο. Απούσα ήταν η Λίτσα Πατέρα, η οποία εξήγησε τους λόγους που δεν κατάφερε να πάει, ενώ μίλησε με λόγια αγάπης για τον πρώην συνεργάτη της.

Η γνωστή αστρολόγος που ήταν για δεκαετίες στην «οικογένεια» του ΑΝΤ1, όπως και ο Γιώργος Παπαδάκης μίλησε την Πέμπτη στο «Breakfast@Star» και το πρωί της Παρασκευής προβλήθηκαν οι δηλώσεις της. Όπως είπε η Λίτσα Πατέρα δεν πήγε στην κηδεία του δημοσιογράφου τόσο εξαιτίας του συναισθηματικού φόρτου όσο και γιατί είχε κάποιες υποχρεώσεις.

«Αληθινά, αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσω να συμπτύξω όλα αυτά τα συναισθήματα που νιώθω. Εμείς ήμασταν τόσα χρόνια μαζί, τόσα χρόνια καθημερινά λέγαμε “καλημέρα”. Πραγματικά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να περιγράψω αυτό που νιώθω. Δεν πιστεύω ότι χάσαμε τον Γιώργο μας. Χάσαμε τον Γιώργο που ήταν το γέλιο της καθημερινότητας, η σοφή συμβουλή, ο ωραίος άνθρωπος, η ωραία οικογένεια. Η θλίψη μου είναι πάρα πολύ μεγάλη, δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ», είπε αρχικά η Λίτσα Πατέρα.

«Δεν πήγα στην κηδεία λόγω του συναισθηματικού φόρτου και επειδή είχα και δουλειά. Ουσιαστικά, με την καρδιά μου, με το μυαλό μου, με τη σκέψη μου, ήμουν εκεί», εξήγησε ακόμα η γνωστή αστρολόγος για την απουσία της από τη Ριτσώνα.

«Δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Ήταν, είναι και θα είναι στις καρδιές μας. Μακάρι κι άλλοι ν’ ακολουθήσουν το παράδειγμα του ανθρώπου αυτού, του φίλου, του εργαζόμενου, του οικογενειάρχη.

Τι να πεις… όποιος γνώρισε τον Γιώργο, ήτανε για πάντα φίλος. Για πάντα στις καρδιές του. Ο Γιώργος στις προσωπικές του σχέσεις έδινε πολύ συναίσθημα. Πολλές συμβουλές. Πολύ… πολύ δικό… ήταν ο δικός μας άνθρωπος, ο δικός μας φίλος. Δεν ήταν ο Παπαδάκης που βλέπατε εσείς στην τηλεόραση κι ήταν ένας άλλος άνθρωπος στην καθημερινή του ζωή, στις φιλίες του, στις συνεργασίες του, ήταν ο δικός μας άνθρωπος», εξομολογήθηκε ακόμα η Λίτσα Πατέρα, όταν της είπαν ότι η Ελένη Μενεγάκη και ο Γιάννης Λάτσιος που δεν ανήκουν πλέον στο δυναμικό του ΑΝΤ1 ήταν στην κηδεία του αξέχαστου δημοσιογράφου.

«Πιστεύω ότι από ‘κει μας βλέπει», δήλωσε στη συνέχεια για τον Γιώργο Παπαδάκη.