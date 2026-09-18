Η Μαρί Σαντάλ και ο Οδυσσέας Κίμωνας έχουν μαζί γενέθλια: «Είσαι ο πιο καλός άνθρωπος που ξέρω», έγραψε η σύζυγος του Παύλου Ντε Γκρες

H Μαρί Σαντάλ το 1995 παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της, που δεν είναι άλλος από τον Παύλο Ντε Γκρες, τον πρωτότοκο γιο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου.

Ο Παύλος Ντε Γκρες εδώ και δεκαετίες ζει ευτυχισμένα στο πλευρό της συζύγου του, με την οποία έχουν καταφέρει να δημιουργήσει μία υπέροχη οικογένεια. Μάλιστα, το ζευγάρι έχει αποκτήσει πέντε παιδιά, ένα κορίτσι και τέσσερα αγόρια. Ο τέταρτος γιος τους, Οδυσσέας Κίμωνας, γεννήθηκε την ημέρα των γενεθλίων της μητέρας του, Μαρί Σαντάλ, κάνοντας την διπλά ξεχωριστή.

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Η Μαρί Σαντάλ και ο Κίμωνας Ντε Γκρες γεννήθηκαν στις 17 Σεπτεμβρίου και μία ημέρα αργότερα, την Παρασκευή (18.09.2026) η σύζυγος του Παύλου Ντε Γκρες έκανε μία τρυφερή ανάρτηση για το ιδιαίτερο αυτό γεγονός. Ο νεαρός έγινε 22 ετών και η μητέρα του μοιράστηκε αρκετές φωτογραφίες του, τόσο από το σήμερα, όσο και από τα παιδικά του χρόνια.

«Χρόνια πολλά, 17 Σεπτεμβρίου στον δίδυμο μου Παρθένο, που γεννήθηκε στα γενέθλιά μου, στο Λονδίνο όπως κι εγώ. Εσύ στη 1 μ.μ. και εγώ στη 1 π.μ. Είμαι πίθηκος και εσύ το ίδιο. Και επιπλέον ξύλινος πίθηκος (σ.σ. στην κινέζικη αστρολογία)!

Είσαι ο πιο χαριτωμένος, πιο χαλαρός, πιο γλυκός, πιο κουλ, πιο καλός άνθρωπος που ξέρω. Σε αγαπάμε απλά Ody», έγραψε στην ανάρτηση που έκανε η Μαρί Σαντάλ για τα γενέθλιά της και τα γενέθλια του γιου της, Οδυσσέα Κίμωνα!

Σημειώνεται ότι η Μαρί Σαντάλ και ο Παύλος Ντε Γκρες παντρεύτηκαν την 1η Ιουλίου 1995 στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας στο Λονδίνο. Οι δυο τους έχουν μία κόρη, την Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες, που ήρθε στη ζωή στις 25 Ιουλίου 1996, τον Κωνσταντίνο Αλέξιο Ντε Γκρες, που γεννήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 1998, τον Αχιλλέα Ανδρέα Ντε Γκρες, που είναι γεννημένος στις 12 Αυγούστου 2000, τον Οδυσσέα Κίμωνα Ντε Γκρες, ο οποίος γεννήθηκε την ημέρα των γενεθλίων της μητέρας του, στις 17 Σεπτεμβρίου 2004 και τον Αριστείδη Σταύρο Ντε Γκρες, που ήρθε στον κόσμο στις 29 Ιουνίου 2008.