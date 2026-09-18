Η Κιμ Καρντάσιαν στο νοσοκομείο στο νέο τρέιλερ του ριάλιτι «The Kardashians» – Αποκάλυψε ότι έχει οισοφαγίτιδα

Η Κιμ Καρντάσιαν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς της ετοίμασαν έναν νέο κύκλο του «The Kardashians». Η γνωστή επιχειρηματίας στα νέα επεισόδια θα εμφανιστεί στο νοσοκομειακό κρεβάτι, αποκαλύπτοντας την άγνωστη ασθένεια που την ταλαιπωρεί.

Η Κιμ Καρντάσιαν πάσχει από οισοφαγίτιδα, που είναι μία φλεγμονή ή ο ερεθισμός του οισοφάγου, του σωλήνα που μεταφέρει την τροφή από το στόμα στο στομάχι. Όπως φαίνεται στο τρέιλερ για την 8η σεζόν του ριάλιτι, η Κιμ Καρντάσιαν βρίσκεται σε ένα κρεβάτι νοσοκομείο, χωρίς μακιγιάζ και δείχνει ιδιαίτερα ανήσυχη.

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Μάλιστα, ακούγεται να τη ρωτάει κάποιος: «Ο πατέρας σου… δεν πέθανε από αυτό;».

Στη συνέχεια εμφανίζεται στην οθόνη η μητέρα της Κιμ, Κρις Τζένερ, φανερά αναστατωμένη και συναισθηματικά φορτισμένη για το πρόβλημα υγείας της κόρης της.

«Δεν μπορώ. Με κάνει να θέλω να κλάψω», ακούγεται να λέει η Κρις Τζένερ.

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Σημειώνεται ότι η χρόνια οισοφαγίτιδα, ειδικά όταν προκαλείται από γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, μπορεί μακροπρόθεσμα να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του οισοφάγου.

Αξίζει ακόμα να αναφερθεί ότι ο Ρόμπερτ Καρντάσιαν πέθανε το 2003, σε ηλικία 59 ετών, αφότου είχε διαγνωστεί με την ίδια ασθένεια. Στα χρόνια που ακολούθησαν, η οικογένειά του έχει εργαστεί για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον καρκίνο του οισοφάγου και μάλιστα άνοιξε το Κέντρο Οισοφαγικής Υγείας Robert G. Kardashian του UCLA το 2019.

«Έχω φίλους που έχω συστήσει στο Κέντρο Robert G. Kardashian και τους έχει σώσει τη ζωή. Με κάνει περήφανη που τους ακούω να είναι τόσο ευγνώμονες που βρήκαν ένα μέρος αφιερωμένο στο ένα πράγμα που θα τους βοηθούσε», είχε δηλώσει η Κιμ Καρντάσιαν στην 5η επέτειο από την ίδρυση του κέντρου.