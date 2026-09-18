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Κωνσταντίνος Βασάλος και Δανάη Βαρθολομάτου: Οι νέες φωτογραφίες από τις διακοπές τους στη Μύκονο και οι αγκαλιές στο σκάφος

Ο φακός των paparazzi αποτύπωσε το ζευγάρι σε τρυφερό ενσταντανέ, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινές διακοπών τους
Δανάη Βαρθολομάτου / Κωνσταντίνος Βασάλος
Η Δανάη Βαρθολομάτου με τον Κωνσταντίνο Βασάλο / Φωτογραφία NDP
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Τη Μύκονο επέλεξαν για το φετινό καλοκαίρι ο Κωνσταντίνος Βασάλος με τη Δανάη Βαρθολομάτου. Το γνωστό ζευγάρι στο κοσμοπολίτικο νησί των Κυκλάδων, παίρνοντας μία τελευταία «ανάσα» πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές υποχρεώσεις του.

Εκμεταλλευόμενοι την ευκαιρία πως το «Χαμογέλα και πάλι» -εκπομπή που συμμετέχει ο Κωνσταντίνος Βασάλος- κάνει πρεμιέρα στις 21 Σεπτεμβρίου, ο γνωστός personal trainer πήρε την αγαπημένη του Δανάη Βαρθολομάτου, στα τέλη του Αυγούστου, για να απολαύσουν μαζί την θάλασσα της Μυκόνου και τις τελευταίες ξέγνοιαστες – στιγμές πριν επιστρέψουν στη ρουτίνα του φθινοπώρου.

Ο φακός των paparazzi αποτύπωσε το ζευγάρι σε τρυφερό ενσταντανέ, με τις νέες φωτογραφίες από τις διακοπές τους να βγαίνουν τώρα στη δημοσιότητα.

Δανάη Βαρθολομάτου / Κωνσταντίνος Βασάλος
Φωτογραφία NDP
Δανάη Βαρθολομάτου / Κωνσταντίνος Βασάλος
Φωτογραφία NDP

Η σχέση της Δανάης Βαρθολομάτου και του Κωνσταντίνου Βασάλου έγινε γνωστή το καλοκαίρι του 2025, όταν άρχισαν να πραγματοποιούν κοινές εμφανίσεις και ταξίδια. Πολλά από αυτά στην Μύκονο.

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