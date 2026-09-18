Ρούλα Κορομηλά για Γιώργο Μαζωνάκη: «Η απώλειά του μας συγκλόνισε, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος στα δύσκολα»

Η Ρούλα Κορομηλά ήταν ένας από τους ανθρώπους που στάθηκε στο πλάι του Γιώργου Μαζωνάκη στα πρώτα του βήματα, φιλοξενώντας τον πολλές φορές στα φαντασμαγορικά σόου που παρουσίαζε.

Το βράδυ της Παρασκευής (18.09.2026) η γνωστή παρουσιάστρια έκανε μία άκρως συγκινητική ανάρτηση στο Instagram και αναφέρθηκε τόσο στον θάνατό του Γιώργου Μαζωνάκη όσο και στα νεανικά της χρόνια και τις δυσκολίες της ζωής που πέρασε, αλλά δεν έχασε την ανθρωπιά της. Παράλληλα, η Ρούλα Κορομηλά μοιράστηκε και μία φωτογραφία στην οποία είναι 20 ετών, με καστανά μαλλιά.

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«Όταν όλα γύρω μας κινούνται ανατρεπτικά και με γρήγορους ρυθμούς, το μυαλό μου πολλές φορές αναζητά και νοσταλγεί την ηρεμία στα παλιά.

Ίσως βέβαια να φταίει ο προβληματισμός και η θλίψη για το πόσο εφήμερη και απρόβλεπτη είναι η ζωή, βλέποντας με πόνο καρδιάς και την ξαφνική και σύντομη διαδρομή νέων ανθρώπων που αγαπήσαμε. Ευαισθητοποιείσαι. Θρηνείς. Αναθεωρείς και συνειδητοποιείς ξανά πως τίποτα δεν είναι δεδομένο.

Η απώλεια του Μαζωνάκη μας συγκλόνισε και γίνεται συλλογικό πένθος. Πόσο πολύτιμη είναι η ευαίσθητη ψυχή και πόσο αβάσταχτη η μοναξιά, κρυμμένη πίσω από ένα χαμόγελο. Κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος στα δύσκολα.

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Αυτά σκέφτομαι. Δεν ξέρω γιατί, αλλά ένιωσα την ανάγκη να γυρίσω τον χρόνο πολύ πίσω και να μοιραστώ αυτή τη φωτογραφία, κάπου στα 20 και κάτι… Τότε που δεν με ήξερε κανείς. Την κοιτάζω και νιώθω μια βαθιά ηρεμία και καμάρι. Γιατί μέσα από δυσκολίες, σκαμπανεβάσματα και ανηφόρες, δεν έχασα την ανθρωπιά μου· και το μεγαλύτερο κατόρθωμά μου είναι ότι δεν πρόδωσα εκείνο το κορίτσι.

Έσφιξα τα δόντια μου, κράτησα τη δύναμή μου και επέλεξα τον σεβασμό προς όλους και την αγάπη προς τον συνάνθρωπο.

Αυτή η ζωή είναι μικρή. Όταν κάποια στιγμή αποχωρήσουμε, το μόνο που θα έχει σημασία, το μόνο που θα έχουμε αφήσει πίσω μας, είναι η ζεστασιά που θα αισθάνεται κάποιος όταν προφέρει το όνομά μας.

Με την καρδιά γεμάτη για τη διαδρομή και ευγνώμων για το πριν και το τώρα… Ας αγαπάμε, ας σεβόμαστε κι ας αφήσουμε όμορφες αναμνήσεις στις καρδιές των ανθρώπων που αγγίξαμε… Η καλοσύνη και η αγάπη φωτίζει και το πιο βαθύ σκοτάδι γύρω μας. Νομίζω. Θα ήθελα πολύ να ξέρω εσείς τι κρατάτε ως φυλαχτό στις δικές σας ανηφόρες…

ΥΓ. Πίσω από τα φώτα, τη λάμψη και τους προβολείς, κανείς δεν ξέρει τι βιώνει μια ψυχή. Ας μην κρίνουμε εύκολα…», έγραψε η Ρούλα Κορομηλά στην ανάρησή της.