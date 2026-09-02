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Mad Clip: Η αδερφή του, Άσπα, ραγίζει καρδιές 5 χρόνια μετά τον θάνατο του μουσικού σε τροχαίο δυστύχημα

Ο χρόνος είναι αδύνατον να γιατρέψει την πληγή που άνοιξε μέσα της, στις 2 Σεπτεμβρίου του 2021
Εικόνα από το σημείο του δυστυχήματος
Εικόνα από το σημείο του δυστυχήματος / NDP PHOTO
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Συμπληρώθηκαν 5 χρόνια από τη μέρα που ο Mad Clip έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στη Βουλιαγμένη και η αδερφή του, τίμησε τη μνήμη του με ανάρτησή της στο instagram. Το πρωί της Τετάρτης (02-09-2026) δημοσίευσε μια φωτογραφία του μουσικού και έγραψε δυο λέξεις. «5 χρόνια», συνοδεύοντας τη φράση με ένα κερί και έναν σταυρό.

Η αδερφή του Mad Clip, θέλησε να αποτυπώσει τη θλίψη της, για μια απώλεια που άλλαξε και τη δική της ζωή. Ο χρόνος είναι αδύνατον να γιατρέψει την πληγή που άνοιξε μέσα της, στις 2 Σεπτεμβρίου του 2021. Με τη λιτή αλλά ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτησή της, έδειξε ότι δεν ξεχνάει τον αγαπημένο της αδερφό.

Ο Mad Clip σκοτώθηκε έπειτα από τροχαίο στις 2 Σεπτεμβρίου 2021, στις 02:30, στη Λεωφόρο Αθηνάς και Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη Αττικής. Βάσει των όσων έγιναν γνωστά, αφότου έστριψε με μεγάλη ταχύτητα, όταν έφτασε στην ευθεία έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, Porsche 911, πιθανότατα λόγω του βρεγμένου οδοστρώματος αλλά και του γεγονότος ότι λογικά είχε απενεργοποιημένα τα συστήματα ασφαλείας του αυτοκινήτου του.

Ως αποτέλεσμα, το όχημά του «καρφώθηκε» σε έναν από τους στύλους φωτισμού της κεντρικής νησίδας και έπειτα έπεσε πάνω σε ένα δέντρο όπου και σκοτώθηκε ακαριαία. Ήταν η μέρα που ολόκληρη η χώρα αποχαιρετούσα τόσο πρόωρα τον μουσικό. Πέντε χρόνια μετά, η αδερφή του, προσπαθεί να συμπυκνώσει τη θλίψη της, σε μια φωτογραφία.

anartisi madclip

Το βράδυ της Τρίτης (01-09-2026) πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο σημείο της τραγωδίας, τιμώντας τη μνήμη του καλλιτέχνη. Ανάμεσά τους και η Ζόζεφιν που δεν ξέχασε τον φίλο και συνεργάτη της.

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