Lifestyle

Κέιτι Πέρι και Τζάστιν Τριντό σε τρυφερές στιγμές με φόντο τη θάλασσα της Μυκόνου από τις καλοκαιρινές διακοπές τους

Η 41χρονη pop star και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά επέλεξαν το Νησί των Ανέμων για ένα μέρος των φετινών καλοκαιρινών διακοπών τους
Justin Trudeau και Katy Perry
Justin Trudeau και Katy Perry / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
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Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό επισκέφθηκαν τη Μύκονο τον φετινό Αύγουστο για διακοπές, επιβεβαιώνοντας τη σχέση τους. Το ζευγάρι έφτασε στις Κυκλάδες προερχόμενο από τη Νότια Γαλλία και το Σεν Τροπέ. Φιλοξενήθηκαν και έμειναν εν πλω σε μια πολυτελή θαλαμηγό, με την παρουσία τους να κεντρίζει τα βλέμματα.

Σε νέες εικόνες του πρακτορείου NDP, Κέιτι Πέρι και Τζάστιν Τριντό, απαθανατίζονται σε στιγμές χαλάρωσης. Σε κοσμική παραλία του νησιού αλλά και πάνω στο σκάφος που έμεναν, κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στη Μύκονο.

Η τραγουδίστρια προσπάθησε να κινηθεί διακριτικά φορώντας μεγάλα γυαλιά ηλίου και ψάθινο καπέλο. Από την άλλη πλευρά, ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά απέφυγε εντελώς τις κάμερες και παρέμεινε «άφαντος» από τους φωτογράφους κατά τη διάρκεια των δημόσιων εξορμήσεών της.

Η Κέιτι Πέρι επέλεξε σε όλη τη διάρκεια της παραμονής της στη Μύκονο να κρατήσει χαμηλό προφίλ. Απόλαυσε τον ήλιο και τη θάλασσα, έκανε τις βόλτες της σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία του νησιού και άφησε, έστω για λίγες ημέρες, στην άκρη το απαιτητικό επαγγελματικό της πρόγραμμα.

perri ndp
perri ndp
perri ndp
perri ndp
perri ndp

Οι δυο τους χρησιμοποίησαν αρκετές φορές φουσκωτά σκάφη και speedboats ως μέσα μετακίνησης για να προσεγγίζουν τις απομονωμένες πλευρές του νησιού αλλά και για να μεταφέρονται από τη θαλαμηγό, προς την κοσμική παραλία της Ψαρρούς.

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