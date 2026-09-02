Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου για την εγχείρηση που έκανε: «Πήρα την απόφαση να αλλάξω ολόκληρη τη ζωή μου»

Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου αποκάλυψε πως έκανε εγχείρηση και πως όλα πήγαν καλά. Δημοσιοποίησε φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο, στην οποία διακρίνεται η «πεταλούδα» στο χέρι του και τα λουλούδια που είχαν αφήσει στο δωμάτιο, φίλοι και συνεργάτες. Θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια τον γιατρό του αλλά και όλο το προσωπικό του νοσοκομείου για τη φροντίδα που έλαβε.

Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου αποκάλυψε πως η εγχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ωστόσο θα χρειαστεί χρόνο προκειμένου να ανακτήσει τις δυνάμεις του. Δεν θέλησε να μπει σε λεπτομέρειες για τη φύση της επέμβασης. Ανέφερε πάντως, πως αυτή συνδέεται με μια μεγάλη απόφαση που πήρε για τη ζωή του.

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Στην εικόνα που δημοσίευσε στο Instagram, ο Μαυρίκιος Μαυρικίου έγραψε: «Σήμερα έχω μόνο μία λέξη: ευγνωμοσύνη. Ένα δύσκολο χειρουργείο για μια καινούργια αρχή ολοκληρώθηκε με επιτυχία και τώρα χρειάζομαι λίγο χρόνο για να ανακτήσω τις δυνάμεις μου. Συγχωρέστε με που δεν μπορώ να απαντήσω στα τηλεφωνήματα και στα μηνύματά σας.

Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τη σκέψη, την αγάπη, τη θετική ενέργεια και τα καλά σας λόγια. Χθες δεν άλλαξε απλώς κάτι στη ζωή μου. Πήρα την απόφαση να αλλάξω ολόκληρη τη ζωή μου. Ευχαριστώ θερμά τον γιατρό μου δρ. Ιωάννου & όλο το προσωπικό του νοσοκομείου Υγεία! Ιλάειρα Ζήση καινούργια αρχή με σένα μαζί… και την Μελωδία μας φυσικά!».

Υπενθυμίζεται πως ο Μαυρίκιος Μαυρικίου είχε υποβληθεί ξανά σε χειρουργική επέμβαση λίγες μόλις ημέρες πριν από τον γάμο του με την Ιλάειρα Ζήση.