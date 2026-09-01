Η Μαρία Μπεκατώρου ποζάρει με μαύρο μαγιό κι εύχεται «καλό μήνα» στους followers της

Στην εκπνοή του καλοκαιριού η Μαρία Μπεκατώρου παραμένει σε vacation mood και απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας στη Σάμο. Η όμορφη παρουσιάστρια του MEGA, που σύντομα θα «καλησπερίσει» ξανά το κοινό, μέσω του «The Chase», θέλησε να ευχηθεί «καλό μήνα» στους followers της με τρεις φωτογραφίες στο Instagram.

Την Τρίτη (01.09.2026) η Μαρία Μπεκατώρου ανέβασε μία ανάρτηση στο Instagram, με αφορμή την έλευση του Σεπτεμβρίου και πόζαρε με χάρη, φορώντας ένα υπέροχο μαύρο μαγιό.

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«Καλό μήνα παιδιά! Με δύναμη, ενέργεια και αίσθημα ανεμελιάς ελευθερίας από το καλοκαίρι… Ωραίος μήνας και ο Σεπτέμβρης…

Άλλωστε αναμνήσεις φτιάχνουν όλοι οι μήνες… Αρκεί να έχουμε τη διάθεση να νιώσουμε τα “ωραία” που μας περιμένουν», έγραψε στην ανάρτησή της η Μαρία Μπεκατώρου.

Σημειώνεται ότι φέτος το «The Chase» θα προβληθεί στο MEGA για 6η σεζόν. Οι πληροφορίες του newsit.gr αναφέρουν ότι οι chasers παραμένουν οι ίδιοι, ενώ και αναμένονται και κάποιες εκπλήξεις.

«Θα δούμε και έκτο κύκλο Chase. Και αυτό επίσης είναι απίστευτο. Κάθε χρόνο που κλείνουμε στην τελευταία εκπομπή και λέω “Ραντεβού τον Σεπτέμβρη” μού φαίνεται απίστευτο», είχε δηλώσει μέσα στο καλοκαίρι η Μαρία Μπεκατώρου.