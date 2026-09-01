Μαρί Σαντάλ για Άννα Μαρία: «Χρόνια πολλά στην υπέροχη πεθερά μου, το πιο ευγενικό και ξεχωριστό άτομο»

Τα γενέθλιά της είχε πριν από λίγα εικοσιτετράωρα η Άννα Μαρία, η σύζυγος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και τα γιόρτασε με έναν ξεχωριστό τρόπο, ενώ τα αγαπημένα της πρόσωπα της χάρισαν τις πιο θερμές τους ευχές. Η σύζυγος του πρωτότοκου γιου της, Παύλου Ντε Γκρες, Μαρί Σαντάλ έκανε μία τρυφερή ανάρτηση και έγραψε ότι η πεθερά της είναι υπέροχη και πολύ ξεχωριστή.

Η Άννα Μαρία την Κυριακή (30.08.2026) έγινε 80 ετών και οι δύο αδελφές της, η βασίλισσα Μαργκρέτε και η πριγκίπισσα Βενεδίκτη της Δανίας, της έκαναν δώρο ένα ταξίδι στη Γροιλανδία, πραγματοποιώντας μια μεγάλη της επιθυμία. Τη Δευτέρα (31.08.2026) η Μαρί Σαντάλ ευχήθηκε δημοσίως στην πεθερά της, ενώ τις ευχές του στη μητέρα του έδωσε και ο Παύλος Ντε Γκρες.

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«Χρόνια πολλά στην υπέροχη πεθερά μου. Το πιο ευγενικό, το πιο στοργικό και το πιο ξεχωριστό άτομο, τόσο αγαπημένο και λατρεμένο από όλους μας», έγραψε στα αγγλικά στην ανάρτηση που έκανε για την Άννα Μαρία, δημοσιεύοντας παράλληλα και δύο φωτογραφίες της πεθεράς της.

Η μία ήταν από το παρελθόν και δεύτερη πρόσφατη μαζί με τα εγγόνια της.

Μάλιστα, ο Ανδρέας Μέγγος, παλιός συνεργάτης του γραφείου της πρώην ελληνικής βασιλικής οικογένειας, αποκάλυψε λεπτομέρειες για το ταξίδι που έκανε η Άννα Μαρία στη Γροιλανδία.