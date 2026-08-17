Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη παίζει ποδοβόλεϊ με το νεογέννητο παιδί στην αγκαλιά της – Δείτε το βίντεο

Μαριαλένα Ρουμελιώτη και Σάκης Κατσούλης περνούν το πρώτο τους καλοκαίρι ως γονείς και δείχνουν να το απολαμβάνουν. Ο γιος τους γεννήθηκε στις 6 Ιουνίου και βρίσκεται συνεχώς δίπλα τους. Ο μικρός έκανε το πρώτο του μπάνιο σε θάλασσα της Εύβοιας, σε ηλικία περίπου ενάμιση μήνα, με τους γονείς να καταγράφουν τις ξεχωριστές αυτές αναμνήσεις από το πρώτο καλοκαίρι του μωρού τους.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, φαίνεται να παίζει ποδοβόλεϊ με το μωρό στην αγκαλιά της. Έχει χάσει τα περιττά κιλά της εγκυμοσύνης και έχει επιστρέψει στους ρυθμούς της καθημερινότητάς της. Απολαμβάνει τη μητρότητα και ο Σάκης Κατσούλης την στηρίζει.

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Οι πρώτες βόλτες, οι αγκαλιές, οι εξορμήσεις στη θάλασσα αλλά και όλα εκείνα τα μικρά καθημερινά στιγμιότυπα που συνοδεύουν τους πρώτους μήνες με ένα μωρό έχουν πλέον αντικαταστήσει τα καλοκαίρια που γνώριζε μέχρι σήμερα για το ζευγάρι.

Το ζευγάρι, Μαριαλένα Ρουμελιώτη και Σάκης Κατσούλης, που λίγους μήνες μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης τους ενώθηκαν και με τα δεσμά του γάμου, απολαμβάνουν κάθε στιγμή αυτής της νέας διαδρομής που ανοίγεται μπροστά τους.

Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη αποκάλυψαν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ότι περιμένουν το πρώτο τους παιδί, ενώ λίγους μήνες αργότερα επισφράγισαν την αγάπη τους με τον γάμο τους.