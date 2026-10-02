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Ζώδια: Οι προβλέψεις για σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026

Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος;
Zodiac signs revolve around the moon in space, astrology and horoscope
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Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος;

Ταύρος: Η αντίθεση Άρη με τον Πλούτωνα φέρνει εντάσεις στη διασταύρωση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Οικογενειακά ζητήματα ή παλιές διαφωνίες ενδέχεται να επανέλθουν στην επιφάνεια, ειδικά όταν η ανάγκη για έλεγχο είναι έντονη. Η επιβολή της δικής σας λύσης σε όλους μπορεί να αποδειχθεί αδιέξοδη και να δημιουργήσει περαιτέρω τριβές.

Η σημερινή όψη σας δίνει την ευκαιρία να αναγνωρίσετε πόσο έχετε προσκολληθεί σε συγκεκριμένους στόχους. Η ανάγκη να χαλαρώσετε τον έλεγχο γίνεται επιτακτική, καθώς καλείστε να αναζητήσετε μια πιο λειτουργική ισορροπία ανάμεσα στις υποχρεώσεις, τις φιλοδοξίες και τις πραγματικές σας ανάγκες, υιοθετώντας μεγαλύτερη ευελιξία.

Δίδυμοι: Η αντίθεση Άρη-Πλούτωνα φέρνει ένταση στην επικοινωνία σου, με αποτέλεσμα μια απλή διαφωνία να μπορεί να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. Είναι πιθανό κάποιος να αγγίξει ένα ευαίσθητο σημείο σου ή να αμφισβητήσει τη θέση σου.

Η τάση για εμμονικές σκέψεις και η πίεση για άμεσες καταλήξεις σε συζητήσεις μπορεί να είναι έντονη, ενώ κάτι από το παρελθόν ίσως επηρεάζει τις σημερινές σου αντιδράσεις. Ωστόσο, η περίοδος προσφέρεται για να αναγνωρίσεις τι σε ενοχλεί πραγματικά, να δώσεις χώρο σε διαφορετικές απόψεις και να μετατρέψεις την ένταση σε ουσιαστική αλλαγή.

Καρκίνος: Η αντίθεση Άρη με τον Πλούτωνα μπορεί να φέρει στην επιφάνεια εντάσεις που αφορούν οικονομικά ζητήματα, περιουσιακά στοιχεία, καθώς και προσωπικά όρια και συναισθηματικές ανάγκες. Είναι πιθανό να νιώσετε πως η αξία σας δεν αναγνωρίζεται επαρκώς ή ότι καλείστε διαρκώς να αποδεικνύετε τη θέση σας.

Η καχυποψία μπορεί να θολώσει την κρίση και να επηρεάσει τις αποφάσεις, καθώς συχνά πίσω από μια επιφανειακή διαφωνία κρύβεται ένα βαθύτερο ζήτημα ασφάλειας. Η περίοδος καλεί σε αναζήτηση συμβιβασμών, όπου η διατήρηση των προσωπικών ορίων και η αναγνώριση των αναγκών σας θα συνυπάρχουν με την προθυμία για αμοιβαίες υποχωρήσεις.

Λέων: Η αντίθεση του Άρη με τον Πλούτωνα στο ζώδιό σας ανεβάζει την ένταση, ενισχύοντας την ανάγκη σας για ανεξαρτησία. Αυτό είναι ιδιαίτερα αισθητό αν νιώθετε πως κάποιος επιχειρεί να σας ελέγξει.

Αποφύγετε κινήσεις εντυπωσιασμού ή αποφάσεις που πηγάζουν από εκνευρισμό. Ενδεχομένως να αναδυθούν θαμμένες απογοητεύσεις, όμως δεν χρειάζεται να οδηγήσουν σε σύγκρουση. Αν φωτίσετε με ειλικρίνεια όσα σας πιέζουν, μπορείτε να απελευθερωθείτε από έναν παλιό τρόπο αντίδρασης, χωρίς περιττές εντάσεις.

Δες στο tlife.gr τις προβλέψεις για όλα τα ζώδια.

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