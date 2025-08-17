Συμβαίνει τώρα:
Η Μιμή Ντενίση στηρίζει τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει, χρειάζεται αγάπη, όχι συμβουλές»

«Δεν έχουμε δικαίωμα να εκφέρουμε κρίσεις», τόνισε η γνωστή ηθοποιός
«Είναι ένα ταλαντούχο, έξυπνο και καλό παιδί. Περάσαμε όμορφες ευχάριστες στιγμές μαζί», σχολίασε η Μιμή Ντενίση για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Με μία ανάρτηση στα social media, ξεκαθάρισε την θέση της η Μιμή Ντενίση σχετικά με την εισαγωγή του Γιώργου Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο, μετά από εισαγγελική εντολή.

Ανεβάζοντας μία κοινή φωτογραφία της, η γνωστή ηθοποιός ξεκαθάρισε πως το μοναδικό που χρειάζεται πλέον ο τραγουδιστής είναι αγάπη και στήριξη.

Σχετικά με τις δηλώσεις του ο Γιώργου Μαζωνάκη (μέσω του δικηγόρου του) όπου δηλώνει πως η εισαγωγή του έγινε λόγω της δικαστικής διαμάχης που είναι σε εξέλιξη με συγγενείς του, η Μιμή Ντενίση δεν έφερε άποψη.

Συγκεκριμένα τόνισε πως δεν γνωρίζει το τι συμβαίνει.

«Θέλω μόνο να πω πόσο αγαπώ τον Γιώργο. Αυτή την στιγμή μόνο αγάπη χρειάζεται από εμάς. Ούτε κρίσεις ούτε συμβουλές ούτε τίποτα. Δεν ξέρουμε τι και αν συμβαίνει και δεν έχουμε δικαίωμα να εκφέρουμε κρίσεις. Είναι ένα ταλαντούχο, έξυπνο και καλό παιδί. Περάσαμε όμορφες ευχάριστες στιγμές μαζί και μου συμπαραστάθηκε όταν έχασα την μητέρα μου. Τον αγαπώ και του εύχομαι τα καλύτερα που σίγουρα έρχονται», έγραψε.

