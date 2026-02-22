Συμβαίνει τώρα:
Η Μπάγια Αντωνοπούλου παντρεύτηκε τον Νίκο Κώτση, λίγο πριν γίνουν γονείς για πρώτη φορά

Στιγμές ευτυχίας για το αγαπημένο ζευγάρι
Μπάγια Αντωνοπούλου
Η Μπάγια Αντωνοπούλου ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον άντρα της ζωής της / Φωτογραφία: TLIFE, Πέτρος Χόντος

Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν η Μπάγια Αντωνοπούλου και ο εκλεκτός της καρδιάς της, Νίκος Κώτσης. Το ζευγάρι επισφράγισε με θρησκευτικό γάμο τον έρωτά του, ενώ σε λίγο καιρό αναμένεται να αποκτήσουν το πρώτο τους παιδάκι.

Η γνωστή δημοσιογράφος, σύμφωνα με τις φωτογραφίες που εξασφάλισε το tlife.gr, επέλεξε να φορέσει ένα άκρως ρομαντικό νυφικό με τούλι κι ένα υπέροχο πέπλο που συμπλήρωνε αρμονικά το σύντομο. Ο γαμπρός από την άλλη φόρεσε ένα μαύρο σμόκιν, λευκό πουκάμισο και παπιόν, που ταίριαζαν με το bride look της Μπάγιας Αντωνοπούλου.

Με βάση το σχετικό ρεπορτάζ, το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου την Κυριακή (22.02.2026) στις 12:00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Σεραφείμ και Προφήτη Ηλία Πεντέλης. Μάλιστα, η μέλλουσα νύφη τήρησε το έθιμο κι έφτασε με καθυστέρηση στην εκκλησία.

Μπάγια Αντωνοπούλου
H νύφη καταφθάνει στην εκκλησία / Φωτογραφία: TLIFE, Πέτρος Χόντος

Στο πλευρό του ζευγαριού βρίσκονται τα αγαπημένα τους πρόσωπα, ανάμεσά τους ήταν και ο Γιάννης Αϊβάζης, ενώ κουμπάροι ήταν ο Γιάννης και η Ευγενία Φιλιππαίου.

