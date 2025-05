Η Μπιάνκα Σενσόρι εξόργισε τους Ισπανούς με τη γυμνόστηθη εμφάνισή της – «Απάντησε» με ένα παγωτό

Κόκκινο πανί -όπως στις ταυρομαχίες- αποτελεί πλέον για τους Ισπανούς η Μπιάνκα Σενσόρι – η on/off σύζυγος του Κάνιε Γουέστ-, η οποία εμφανίστηκε γυμνόστηθη σε βόλτα της σε υπαίθρια αγοράς στη Μαγιόρκα.

Η Μπιάνκα Σενσόρι κατάφερε να εξοργίσει τους ντόπιους με τη συνηθισμένη στιλιστική της επιλογή – να φορά see through ρούχα τα οποία αποκαλύπτουν τις καμπύλες της- σε βόλτα για ψώνια με τον σύζυγό της Κάνιε Γουέστ στην Ισπανία το περασμένο Σάββατο (17.05.2025).

Η 30χρονη περιπλανήθηκε από πάγκο σε πάγκο, σε υπαίθρια αγορά στη Μαγιόρκα, φορώντας ένα μαύρο διάφανο στηθόδεσμο αφήνοντας το μπούστο της σχεδόν σε κοινή θέα.

Οι ντόπιοι «έμειναν εμβρόντητοι» καθώς το ζευγάρι περπατούσε στην αγορά με το αποκαλυπτικό σύνολο.

«Ο Κάνιε στεκόταν λίγο πιο πίσω, αφήνοντάς την να περιηγηθεί στην αγορά», γράφουν τα διεθνή μέσα.

KanyeWest was spotted out with his wife, Bianca Censori in Santanyi', eating ice cream putting all divorce rumors to rest.