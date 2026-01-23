Η Νίκολα Πελτζ γύρισε την πλάτη στην πεθερά Βικτόρια Μπέκαμ – Το βίντεο στο TikTok από το 2022

Στην αντεπίθεση πέρασαν οι θαυμαστές της Βικτόρια Μπέκαμ μετά το δημόσιο «κατηγορώ» του γιου της Μπρούκλιν. Με βίντεο για την… αγενή συμπεριφορά της νύφης Νίκολα Πελτζ προς την πεθερά της Βικτόρια Μπέκαμ σε εκδήλωση το 2022, υποστηρίζουν ότι «δεν είναι η Βικτόρια το πρόβλημα» αλλά η αγενής Νίκολα.

Ο 26χρονος Μπρούκλιν, γιος του Ντέιβιντ Μπέκαμ και της Βικτόρια Μπέκαμ, κατηγόρησε τη διάσημη μητέρα του για πολλά πράγματα: ότι κατέστρεψε τον πρώτο του χορό με την 31χρονη Νίκολα στον γάμο τους το 2022 – και μάλιστα ότι του ζητήθηκε να βάλει τα χέρια του στους γοφούς της – ότι τελευταία στιγμή δεν έραψε το νυφικό της γυναίκας του και ότι συνολικά προσπάθησε να καταστρέψει τη σχέση τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά τις αποκαλύψεις, οι υποστηρικτές της 51χρονης Βικτόρια και του 50χρονου συζύγου της Ντέιβιντ, ανέσυραν από το συρτάρι του TikTok ένα βίντεο από το 2022, για να αποδείξουν ότι η Βικτόρια «δεν είναι το πρόβλημα».

Το εν λόγω βίντεο δείχνει τη Νίκολα να μιλάει σε μια ξανθιά κυρία, ενώ η μικρή αδερφή του Μπρούκλιν, Χάρπερ, στεκόταν κοντά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Νίκολα στέκεται με την πλάτη στο Μπρούκλιν και τη Βικτόρια καθώς συνέχιζε τη συζήτησή της, ενώ η Βικτόρια περιφερόταν αμήχανα κοντά της πριν μιλήσει στον γιο της.

Το ζευγάρι πλησίασε τη Νίκολα και η Βικτόρια έκανε μια χειρονομία με το χέρι της, αλλά αυτό δεν έκανε τη νύφη να γυρίσει.

«Πλάνα από το 2022 των Μπέκαμ, η Βικτόρια δεν είναι το πρόβλημα…» γράφει η λεζάντα του βίντεο.

Πολλοί σχολίασαν ότι η Νίκολα ήταν αγενής προς την πεθερά της, καθώς στεκόταν με την πλάτη γυρισμένη.«Μιλάει χωρίς να περιλαμβάνει στη συζήτηση την βασίλισσα Βικτόρια; Πώς τόλμησε;» σχολίασε κάποιος ενώ ένας άλλος είπε: «Δεν έχω ακούσει τίποτα καλό για τη Νίκολα».

Από την άλλη οι υποστηρικτές της Νίκολα έγραψαν: «Μιλάει σε κάποιον, δεν είναι αγενής», «Ποιο είναι το πρόβλημα; έχει μία συζήτηση».