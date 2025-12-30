Η Ντακότα Τζόνσον ξανά ερωτευμένη μετά τον χωρισμό της από τον Κρις Μάρτιν

Ερωτευμένη ξανά Ντακότα Τζόνσον περίπου επτά μήνες μετά τον οριστικό χωρισμό της από τον Κρις Μάρτιν. Η ηθοποιός εθεάθη σε ραντεβού με νεαρό ποπ καλλιτέχνη.

Η 36χρονη Ντακότα Τζόνσον απαθανατίστηκε σε δείπνο με τον 28χρονο Αμερικανό τραγουδιστή και τραγουδοποιό Ρολ Μόντελ – το πραγματικό του όνομα είναι Τάκερ Πίλσμπερι. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κλίμα ήταν ιδιαίτερα ζεστό, με τους δύο να έρχονται αρκετά κοντά κατά τη διάρκεια της βραδιάς.

Ο Ρολ Μόντελ είχε στο παρελθόν σχέση με την influencer Έμα Τσάμπερλεϊν, η οποία έληξε το 2023, έπειτα από τρία χρόνια. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο χωρισμός τους επηρέασε και το άλμπουμ του καλλιτέχνη με τίτλο «Kansas Anymore». Ο καλλιτέχνης έχει γίνει γνωστός για το ύφος της μουσικής του που κινείται στον χώρο της indie-pop και του alt-pop, με στίχους που θίγουν θέματα όπως οι σχέσεις και η ψυχική υγεία. Έχει κυκλοφορήσει δύο άλμπουμ: Rx (2022) και Kansas Anymore (2024).

Η εμφάνιση της Ντακότα Τζόνσον με νέο σύντροφο έρχεται λίγους μήνες μετά το τέλος της μακροχρόνιας σχέσης της με τον Κρις Μάρτιν.

Το πρώην ζευγάρι ήταν μαζί για περίπου οκτώ χρόνια. Η σχέση τους ξεκίνησε το 2017 και αρραβωνιάστηκαν το 2020. Χώρισαν τον Ιούνιο του 2025.

Ο Κρις Μάρτιν έχει αποκτήσει δύο παιδιά με την πρώην σύζυγό του, Γκουίνεθ Πάλτροου, με τα οποία η Ντακότα Τζάνσον ήταν πολύ δεμένη.

Σύμφωνα με πηγές, η διαφορά ηλικίας των 13 ετών και το ζήτημα της απόκτησης παιδιών αποτέλεσαν συχνά σημεία τριβής στη σχέση του με την Τζόνσον.