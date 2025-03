Η ντίβα Μαράια Κάρεϊ: Viral η αντίδρασή της ενώ η Muni Long τραγουδούσε το «We Belong Together»

Ως άλλη ντίβα αντέδρασε η Μαράια Κάρεϊ κατά τη διάρκεια ενός μουσικού αφιερώματος, λίγο πριν παραλάβει το Βραβείο Icon στα iHeartRadio Music Awards 2025 και προκάλεσε αίσθηση στα social media.

Κατά τη διάρκεια της λαμπρής τελετής στο Λος Άντζελες, οι Muni Long και Tori Kelly ερμήνευσαν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τηςΜαράια Κάρεϊ αλλά εκείνη δεν τον χάρηκε και πολύ. Ωστόσο, μια στιγμή που κατέγραψε η κάμερα έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Καθώς η Muni Long τραγουδούσε το «We Belong Together», η κάμερα στράφηκε στη Μαράια Κάρεϊ, η οποία γύρισε αργά το κεφάλι μακριά από τη σκηνή, ρίχνοντας ένα πλάγιο βλέμμα προς τα δεξιά. Το στιγμιότυπο προκάλεσε άμεσα αντιδράσεις στο X (πρώην Twitter).

Σε άλλη στιγμή, η τραγουδίστρια χαμογελούσε πλατιά, όμως το χαμόγελό της άρχισε να… σβήνει σταδιακά, καθώς η ερμηνεία συνεχιζόταν. Στο πλευρό της καθόταν ο Άντερσον Πάακ, ο οποίος φημολογείται εδώ και καιρό, πως είναι ο νέος της σύντροφος.

«Η Μαράια Κάρεϊ δεν απολαμβάνει αυτές τις ερμηνείες και δεν προσπαθεί καν να το κρύψει» έγραψε ένας χρήστης στα social media ενώ άλλοι προέβλεψαν πως «αυτό θα γίνει το νέο meme!».

this gif of Mariah Carey will go down in history #iHeartMusicAwards pic.twitter.com/AJZsBbd72U