Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης ξανά στο ΣΕΦ – Απόλαυσαν τη νίκη του Ολυμπιακού

Ακόμα μία δημόσια κοινή έξοδο πραγματοποίησαν η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης. Το ζευγάρι ηθοποιών το βράδυ της Πέμπτης (19.03.2026) πήγαν στο ΣΕΦ για να παρακολουθήσουν live την αγαπημένη τους ομάδα, τον Ολυμπιακό.

Ο φωτογραφικός φακός τους απαθανάτισε να κάθονται δίπλα – δίπλα και μάλιστα η Ντορέττα Παπαδημητρίου ήταν πολύ εκδηλωτική κατά τη διάρκεια του αγώνα του Θρύλου με τη Μπασκόνια και σε κάθε κρίσιμη στιγμή ζητωκραύγαζε. Ο Γιώργος Γεροντιδάκης απόλαυσε εξίσου την μπασκετική αναμέτρηση, καθώς ο Ολυμπιακός νίκησε την ισπανική ομάδα με σκορ 90 – 80.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η όμορφη ηθοποιός ήταν απλά ντυμένη, φορώντας ένα jean παντελόνι και ένα μαύρο ζιβάγκο. Ο σύντροφός της φορούσε επίσης ένα blue jean και ένα κόκκινο jacket.

Σημειώνεται ότι στο μπροστινό κάθισμα από τη Ντορέττα Παπαδημητρίου και τον Γιώργο Γεροντιδάκη καθόταν ο προπονητής του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

«Δεν είναι φιλία που να εξελίχθηκε σε έρωτα. Δεν με ενοχλεί να με ρωτάνε απλά εγώ από την πλευρά μου μπορεί να είμαι βαρετή. Απαντώ κατάλληλα», είχε αποκαλύψει πρόσφατα για τη σχέση τους η γνωστή ηθοποιός.