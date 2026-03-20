Ολυμπιακός – Μπασκόνια ανάλυση: Τα βασικά «όπλα» του Μπαρτζώκα και η ενέργεια από τον πάγκο

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 90-80 την Μπασκόνια για την 32η αγωνιστική της Euroleague στο ΣΕΦ, δείχνοντας ότι ακόμη και χωρίς να… φορτσάρει, μπορεί να φθάνει σε θετικά αποτελέσματα στην Ευρώπη.

Σε μία νέα εντυπωσιακή σεζόν στη Euroleague, ο Ολυμπιακός βρίσκεται πλέον μία… ανάσα μακριά από τη Φενέρμπαχτσε στην πρώτη θέση, αλλά και την εξασφάλιση του πλεονεκτήματος έδρας, μετά και τη νίκη επί της Μπασκόνια.

Οι Πειραιώτες δεν είχαν ενέργεια κόντρα στους Βάσκους, λιγότερο από δύο 24ωρα μετά το “πάρτι” επί της πρωτοπόρου Φενέρμπαχτσε, αλλά οι “σταθερές” της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι αρκετές για να της δίνουν νίκες κόντρα σε αδύναμους αντιπάλους.

Οι δύο πόλοι του Μπαρτζώκα

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε άσχημα το παιχνίδι με την Μπασκόνια και βρέθηκε να “κυνηγάει” στο σκορ, αλλά οι Βάσκοι δεν κατάφεραν να ξεφύγουν, χάρη στις δύο… σταθερές του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Σάσα Βεζένκοφ και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είναι από τους πιο σταθερούς παίκτες της Euroleague και για μία ακόμη φορά έδειξαν ότι μπορεί ο Ολυμπιακός να βασίζεται πάνω τους, τόσο στα δύσκολα όσο και στα εύκολα.

Οι δύο… διόσκουροι των Πειραιωτών είχαν τους 27 από τους 41 πόντους της ομάδας τους στο πρώτο ημίχρονο και ήταν αυτοί που έβαλαν τις βάσεις για να φθάσει η ομάδα τους στη νίκη επί της Μπασκόνια, αποφεύγοντας τις… κακοτοπιές στο κακό πρώτο 15λεπτο του αγώνα.

Ο Τζόουνς και η έξτρα ενέργεια από τον πάγκο

Ο Ολυμπιακός έχει όμως και πολύ ποιότητα στον πάγκο του πλέον, γεγονός που του επιτρέπει να φέρνει ενέργεια στο παρκέ και όταν ο Βεζένκοφ, με τον Μιλουτίνοφ και τον Ντόρσεϊ ξεκουράζονται μετά το πρώτο δεκάλεπτο.

Στο προηγούμενο παιχνίδι ήταν ο Εβάν Φουρνιέ αυτός που έκανε… παπάδες και έκρινε το ματς κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, ενώ αυτή τη φορά, ο Ταϊρίκ Τζόουνς που έγινε παράγοντας του αγώνα για την ομάδα του στο τέλος, “σφραγίζοντας” τη νίκη επί της Μπασκόνια.

Ο Αμερικανός σέντερ τελείωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους και 6/6 δίποντα, εκ των οποίων τα περισσότερα ήρθαν στο τελευταίο δεκάλεπτο, οπότε και η ομάδα του “καθάρισε” το ματς, με τον Φουρνιέ να πετυχαίνει επίσης 5 σημαντικούς πόντους.

Ο Ολυμπιακός έδειξε έτσι, γιατί είναι και φέτος μεταξύ των κορυφαίων ομάδων της κατάταξης της Euroleague, αλλά και ένα… βήμα από την εξασφάλιση της 4άδας και του πλεονεκτήματος έδρας στα πλέι οφ.