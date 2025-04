Η Ντρου Μπάριμορ θυμάται με αγάπη τον Βαλ Κίλμερ: «Τόσο τρυφερός και ευγενικός»

Η Ντρου Μπάριμορ αναπόλησε με αγάπη τη συνεργασία της με τον αξέχαστο Βαλ Κίλμερ στην ταινία «Batman Forever» του 1995. Η Αμερικανίδα ηθοποιός αναφέρθηκε με τρυφερότητα στον συμπρωταγωνιστή της που «έφυγε» σε ηλικία 65 ετών από τη ζωή από πνευμονία.

Καθώς συνομιλούσε με καλεσμένο τον Κέβιν Μπέικον στην καθημερινή ομώνυμη εκπομπή της, η Ντρου Μπάριμορ θυμήθηκε με νοσταλγία τον Βαλ Κίλμερ, ο οποίος μαζί με τον σκηνοθέτη Joel Schumacher την έπεισαν να πρωταγωνιστήσει στο «Batman Forever».

Η τρυφερή αναφορά της Drew Barrymore ήρθε καθώς ο σταρ του «The Bondsman» συλλογιζόταν διάφορες παλαιές του ταινίες, συμπεριλαμβανομένης της «Flatliners» της δεκαετίας του 1990, την οποία σκηνοθέτησε, επίσης, ο αείμνηστος Τζόελ Σουμάχερ.

Με αυτή την ευκαιρία η Ντρου Μπάριμορ θυμήθηκε τη δική της αγαπημένη εμπειρία.

«Ήμουν φίλη με τον Joel Schumacher, τον σκηνοθέτη, τον οποίο σκέφτηκα σήμερα (σ.σ. 08.04.2025) το πρωί γιατί ήταν αυτός και ο Val Kilmer που με έπεισαν να παίξω στο ”Batman Forever”», είπε.

«Και ο Val Kilmer ήταν τόσο καλός μαζί μου. Ήταν τόσο περιποιητικός και ευγενικός και με έκανε να νιώθω ασφαλής, κάτι που ήταν πολύ σημαντικό για μένα», εξομολογήθηκε η 50χρονη ηθοποιός.

Παίρνοντας τον λόγο ο Kevin Bacon υποστήριξε ότι αυτό «μάλλον δεν ήταν τόσο συνηθισμένο εκείνες τις μέρες», με την Drew Barrymore να απαντά καταφατικά.

While chatting with guest Kevin Bacon on her eponymous daytime program, Drew Barrymore fondly reminisced about working with Val Kilmer, who along with director Joel Schumacher, convinced her to star in ‘Batman Forever’ https://t.co/uKdgDPRBS5