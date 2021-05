Μία νέα φωτογραφία της κόρης τους, της πριγκίπισσας Σάρλοτ, αποκάλυψαν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον, Δούκισσα του Κέιμπριτζ. Αφορμή, τα έκτα γενέθλια της μικρής Σάρλοτ.

Στη φωτογραφία η 6χρονη Σάρλοτ, φορώντας ένα λουλουδάτο φόρεμα, κοιτάζει απευθείας τον φωτογράφο, ο οποίος σύμφωνα με το Παλάτι του Κένσινγκτον δεν είναι άλλος από τη μητέρα της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η φωτογραφία τραβήχτηκε αυτό το Σαββατοκύριακο στο Νόρφολκ της Αγγλίας, ενόψει των σημερινών γενεθλίων της Σάρλοτ, η οποία είναι τέταρτη στη σειρά για τον βρετανικό θρόνο, μία θέση μετά τον μεγαλύτερο αδελφό της, Τζορτζ, ο οποίος θα γίνει οκτώ ετών τον Ιούλιο.

Η δημοσίευση φωτογραφιών μελών της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας, ενόψει ή ανήμερα των γενεθλίων τους, αποτελεί παράδοση.

Νωρίτερα, τη Μεγάλη Τετάρτη (28.04.2021), οι γονείς της Σάρλοτ, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον, δημοσίευσαν δύο φωτογραφίες για να σηματοδοτήσουν τη 10η επέτειο γάμου τους.

Επίσης, μοιράστηκαν και ένα βίντεο στο Twitter, εκφράζοντας την «τεράστια ευγνωμοσύνη» για τη στήριξη που έχουν λάβει την τελευταία δεκαετία.

Thank you to everyone for the kind messages on our wedding anniversary. We are enormously grateful for the 10 years of support we have received in our lives as a family. W & C



