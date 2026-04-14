Η Ρία Ελληνίδου χόρεψε με τον γιο του Δημήτρη Αλεξάνδρου – Το βίντεο από τις διακοπές τους στην Αράχωβα

Πάσχα στην Αράχωβα απόλαυσαν φέτος ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου, καθώς ο επιχειρηματίας κατάγεται από την περιοχή και δραστηριοποιείται και επιχειρηματικά εκεί.

Το μοντέλο και πρώην σύντροφος της Ιωάννας Τούνη είχε μαζί του και τον μονάκριβο γιο του, Πάρη, τον οποίο έχει αποκτήσει με τη Θεσσαλονικιά influencer. Παρόλο που ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου δε δημοσιεύουν κοινές φωτογραφίες από τη ζωή τους, ούτε τους αρέσει να μιλούν δημοσίως για τη σχέση τους, ανέβασαν στα social media πόζες που «πρόδωσαν» το ταξίδι τους. Παράλληλα, είδε το φως της δημοσιότητας κι ένα βίντεο στο οποίο η τραγουδίστρια χορεύει με τον γιο του αγαπημένου της.

Η εκπομπή «Super Κατερίνα» μετέδωσε ένα βίντεο που ανέβηκε στο Instagram του ζευγαριού, όπου φαίνεται ο μικρός Πάρης να χορεύει το τραγούδι «Γουστάρω να χορεύω» και να διασκεδάζει έχοντας τη σύντροφο του πατέρα του δίπλα του.

«Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα, ένα παιδάκι να αισθάνεται καλά με τη νέα σύντροφο του μπαμπά, ένα παιδάκι με τον νέο σύντροφο της μαμάς. Και έτσι πρέπει να είναι. Γιατί, όπως και να το κάνουμε, θα μοιραστεί ώρες, θα μοιραστεί χρόνο με τον νέο σύντροφο ή τη νέα σύντροφο.

Άρα λοιπόν και οι νέοι σύντροφοι, γιατί από αυτούς περνάει περισσότερο, θα πρέπει να ρίχνουν γέφυρες για τα παιδάκια», σχολίασε μετά την προβολή του βίντεο ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.