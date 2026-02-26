Η Σίσσυ Χρηστίδου χαλαρώνει με τους γιους της στην Αράχωβα – Δημοσίευσε βίντεο που κάνει σκι στον Παρνασσό

Ένα ταξιδάκι αναψυχής απολαμβάνει αυτές τις ημέρες η Σίσσυ Χρηστίδου σε ένα από τους πιο δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς της χώρας.

Η λαμπερή παρουσιάστρια του MEGA βρίσκεται στην Αράχωβα, παρέα με τους δύο γιους της και χαλαρώνει ατενίζοντας τις ομορφιές και απολαμβάνοντας την ηρεμία του τόπου. Μάλιστα, η Σίσσυ Χρηστίδου αποκάλυψε στα social media ότι είναι δεινή σκιέρ, καθώς επισκέφθηκε και το χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασσού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Σίσσυ Χρηστίδου μοιράστηκε υλικό τόσο από το πλούσιο πρωινό που απόλαυσαν στο ξενοδοχείο που μένει με τα παιδιά της στην Αράχωβα τόσο και από την πίστα του σκι. Μάλιστα μία από τις φωτογραφίες της δείχνουν τους γιους της στο χιονοδρομικό κέντρο, για τους οποίους είναι πολύ υπερήφανη.

View this post on Instagram A post shared by Sissy (@sissychristidou)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«My boys», έγραψε η Σίσσυ Χρηστίδου στην ανάρτηση με τους γιους της.

Απόδραση στον Παρνασσό για τη Σίσσυ Χρηστίδου και τους γιους της.

Παράλληλα, η Σίσσυ Χρηστίδου αποκάλυψε ότι εκεί βρίσκεται και η γνωστή make up artist, Ρούλα Σταματοπούλου.

View this post on Instagram A post shared by Sissy (@sissychristidou)

View this post on Instagram A post shared by Sissy (@sissychristidou)

View this post on Instagram A post shared by Sissy (@sissychristidou)

Η παρουσιάστρια βρήκε χρόνο και διάθεση να ξεφύγει από τη ρουτίνα της καθημερινότας και φάνηκε να απολαμβάνει την κάθε στιγμή του ταξιδιού της.

«Όταν έχεις πολλή αγάπη στη ζωή σου, δε χρειάζεσαι απαραίτητα έρωτα. Έχεις αγάπη από πάρα πολλούς», είχε δηλώσει πρόσφατα η Σίσσυ Χρηστίδου μέσω της εκπομπής της.