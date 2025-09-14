Lifestyle

Η Σοφία Καρβέλα παρακολούθησε με βιντεοκλήση τη συναυλία της Άννας Βίσση από την Αμερική: «Περήφανη για σένα μαμά»

Η κόρη της τραγουδίστριας δεν κατάφερε να ταξιδέψει στην Ελλάδα λόγω της Εβδομάδας Μόδας στη Νέα Υόρκη
Άννα Βίσση και Σοφία Καρβέλα
Η Άννα Βίσση και η Σοφία Καρβέλα / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Το βράδυ του Σαββάτου (13.09.2025) η Άννα Βίσση έδωσε ραντεβού με τους θαυμαστές της στο κατάμεστο Καλλιμάρμαρο, χαρίζοντας τους μοναδικές στιγμές. Ήταν ήταν και αγαπημένα της πρόσωπα όπως ο Νίκος Καρβέλας, ενώ η κόρη τους, Σοφία Καρβέλα, που δεν κατάφερε να παρευρεθεί παρακολούθησε μέσω βιντεοκλήσης τη μητέρα της. 

Η Σοφία Καρβέλα δεν κατάφερε να ταξιδέψει στην Ελλάδα λόγω της Εβδομάδας Μόδας στη Νέα Υόρκη, ωστόσο δεν παρέλειψε να απολαύσει τις μεγάλες και διαχρονικές επιτυχίες της και να μοιραστεί ένα πλάνο από τη συναυλία της Άννας Βίσση με τους followers της στο Instagram.

Έτσι την ώρα ήταν σε εξέλιξη η συναυλία και η διάσημη ερμηνεύτρια βρισκόταν στη σκηνή, η κόρη της την παρακολουθούσε μαζί με την παρέα της. Ανέβασε, λοιπόν, ένα στιγμιότυπο οθόνης.

«Σε άλλα νέα, η μητέρα μου, αυτή τη στιγμή. Κάνοντας αυτό που κάνει καλύτερα, να είναι ένα είδωλο. Περήφανη για σένα μαμά», έγραψε συγκινημένη η Σοφία Καρβέλα.

Η ανάρτηση της Σοφίας Καρβέλα
Η ανάρτηση της Σοφίας Καρβέλα

Η Άννα Βίσση βγήκε στη σκηνή φορώντας ένα μαύρο χρυσό σύνολο λίγο μετά τις 21:00 με το τραγούδι «Σε Περίπτωση Που», για το οποίo έλαβε και δύο βραβεία στα MAD VMA 2025.

Lifestyle
