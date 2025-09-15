Η Σοφία Βεργκάρα πέρασε στα επείγοντα τη βραδιά των Emmy – «Η πιο τρελή αλλεργία στο μάτι»

Η Σοφία Βεργκάρα δεν έδωσε το «παρών» στα βραβεία Emmy καθώς μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με ένα πρόβλημα στα μάτια, το οποίο την ανάγκασε να ακυρώσει την παρουσίασή της στην 77η τελετή απονομής των βραβείων.

Η σταρ Σοφία Βεργκάρα αποκάλυψε στο Instagram ότι δεν μπόρεσε να παραστεί στα βραβεία Emmy 2025 την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, αφού είχε πρόβλημα με τα μάτια της.

«Δεν τα κατάφερα να πάω στα Emmys αλλά τα κατάφερα να πάω στα Επείγοντα», έγραψε η Vergara στη λεζάντα μιας ανάρτησης, που περιλάμβανε κοντινή φωτογραφία του πρησμένου αριστερού της ματιού. «Συγγνώμη που έπρεπε να ακυρώσω! Η πιο τρελή αλλεργία [στο μάτι] λίγο πριν μπω στο αμάξι!».

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sofia Vergara (@sofiavergara)

Στην ίδια ανάρτηση συμπεριλήφθηκε και βίντεο της ηθοποιού ξαπλωμένης σε νοσοκομειακό κρεβάτι, καθώς και ένα άλλο στιγμιότυπο όπου ξεπλένει το μάτι της με νερό σε έναν νιπτήρα του νοσοκομείου.

Η πέντε φορές υποψήφια για Emmy 53χρονη ηθοποιός έλαβε ευχές από τον συνάδελφό της στο «America’s Got Talent», Terry Crews, ο οποίος σχολίασε: «Περαστικά». Ο ράπερ Snoop Dogg δημοσίευσε ένα emoji με χέρια σε στάση προσευχής, ενώ το διάσημο μοντέλο, Linda Evangelista, πρότεινε: «Είναι ασυνήθιστο να έχεις αλλεργία μόνο στο ένα μάτι, ένας δερματολόγος μπορεί να βοηθήσει».

Δεν ήταν όμως η μόνη από τα ονόματα που είχαν ανακοινωθεί που δεν εμφανίστηκε στην εκδήλωση.

Ο Eric Dane, επίσης, ανακοινώθηκε ως παρουσιαστής, αλλά δεν παρέστη. Ο 52χρονος ηθοποιός, ο οποίος έχει διαγνωστεί με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS), επρόκειτο να συμβάλει στον εορτασμό της 20ής επετείου του Grey’s Anatomy.