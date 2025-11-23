Η ταινία «Hamnet» της Κλόι Ζάο θα τιμηθεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρίνγκς

Η ταινία της Κλόι Ζάο (Chloé Zhao) «Hamnet», πρόκειται να τιμηθεί με το βραβείο Πρωτοπορίας (Vanguard) στο επερχόμενο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρίνγκς, τον Ιανουάριο του 2026.

Το ετήσιο βραβείο του Φεστιβάλ είναι μια ομαδική διάκριση που απονέμεται στο καστ και τον σκηνοθέτη μιας ταινίας σε αναγνώριση της συλλογικής τους δουλειάς σε ένα εξαιρετικό κινηματογραφικό έργο.

Η σκηνοθέτις/συν-σεναριογράφος, η οποία κέρδισε τα Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας για το «Nomadland», αναμένεται να παραστεί στην τελετή της 3ης Ιανουαρίου μαζί με τους πρωταγωνιστές Τζέσι Μπάκλεϊ (Jessie Buckley) και Πολ Μέσκαλ (Paul Mescal).

«Είναι μεγάλη τιμή να απονέμουμε το φετινό βραβείο Vanguard στην ταινία “Hamnet”», δήλωσε ο πρόεδρος του Φεστιβάλ, Νατσάταρ Σινγκ Τσάντι (Nachhattar Singh Chandi). «Ως μία από τις πιο δυνατές ταινίες της χρονιάς, η σκηνοθέτις φέρνει στην οθόνη μια ιστορία τεράστιας βαρύτητας. Παράλληλα με τη σκηνοθεσία της, οι εξαιρετικές ερμηνείες της Τζέσι Μπάκλεϊ και του Πολ Μέσκαλ προσδίδουν στην ταινία τον ανθρώπινο πυρήνα της».

Βασισμένο στο μυθιστόρημα της Μάγκι Ο’Φάρελ (Maggie O’Farrell), το «Hamnet» ακολουθεί τον φτωχό δάσκαλο Λατινικών, William Shakespeare (Μέσκαλ) και την ελεύθερου πνεύματος, Agnes (Μπάκλεϊ). Γοητευμένοι ο ένας από τον άλλο, ξεκινούν έναν φλογερό δεσμό που οδηγεί σε γάμο και τρία παιδιά. Ωστόσο, καθώς ο William ακολουθεί μια ανερχόμενη θεατρική καριέρα στο μακρινό Λονδίνο, η Agnes μένει μόνη να φροντίζει το σπίτι. Όταν η τραγωδία χτυπά, ο κάποτε ακλόνητος δεσμός του ζευγαριού δοκιμάζεται, αλλά η κοινή τους εμπειρία θέτει τη βάση για τη δημιουργία του αριστουργήματος, από τον Σαίξπηρ, «Άμλετ».

Η ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ του Telluride τον Σεπτέμβριο και κέρδισε το συχνά προγνωστικό Βραβείο Κοινού στο TIFF, δύο εβδομάδες αργότερα. Το αν θα είναι ή όχι υποψήφια για Όσκαρ μοιάζει να είναι τετελεσμένο γεγονός.

Μεταξύ των προηγούμενων νικητών του βραβείου Vanguard περιλαμβάνονται ταινίες που κέρδισαν το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, όπως τα «Green Book» και «The Shape of Water» καθώς και τα υποψήφια φιλμ μεταξύ των οποίων τα «Emilia Pérez», «Killers of the Flower Moon» και «La La Land».

Το 37ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρίνγκς θα διεξαχθεί από τις 2 έως τις 11 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με το Deadline.