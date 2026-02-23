Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Μπραντ Πιτ: Παύση στα γυρίσματα της νέας του ταινίας στην Ύδρα – Την Τετάρτη θα αρχίσουν ξανά

Ο διάσημος ηθοποιός εθεάθη το πρωί της Καθαράς Δευτέρας μαζί με πρόσωπα της παραγωγής στα στενά του νησιού
Μπραντ Πιτ
Ξεκινούν ξανά τα γυρίσματα για τη νέα ταινία του Μπραντ Πιτ στην Ύδρα

Ο Μπραντ Πιτ βρίσκεται στην Ύδρα για τα γυρίσματα της νέας του ταινία, με τίτλο «The Rider», ωστόσο αυτές τις ημέρες έχουν σταματήσει λόγω του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, τα γυρίσματα στους δρόμους της Ύδρας αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες και συγκεκριμένα θα αρχίσουν και πάλι την Τετάρτη (25.02.2026). Μάλιστα, ο Μπραντ Πιτ είναι στο νησί, καθώς εθεάθη το πρωί της Καθαράς Δευτέρας μαζί με πρόσωπα της παραγωγής στα στενά του νησιού.

Επίσης, έγινε και μία πρόβα με την τεχνητή βροχή που θα χρησιμοποιηθεί στην ταινία. Σε ένα σημείο της Ύδρας έχει τοποθετηθεί μαύρος ειδικός τάπητας, έτσι ώστε να μη γλιστράνε οι ηθοποιοί. Σε αυτό το σημείο πρόκειται να τρέξει ο Μπραντ Πιτ αγκαλιά με την κόρη του για να βρει φαρμακείο.

Την Τετάρτη θα συνεχιστούν τα γυρίσματα με τον Μπραντ Πιτ στο λιμάνι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
128
118
86
74
69
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo