Η τραγουδίστρια Γιώτα Βοζίκη για το σοβαρό της τροχαίο: Με προστάτευσε ο Άγιος Νικόλαος, δεν ήταν η τύχη

Η τραγουδίστρια Γιώτα Βοζίκη είχε σοβαρό τροχαίο ατύχημα, ανήμερα της γιορτής του Αγίου Νικολάου, εξαιτίας της έντονης σωματικής κόπωσης, επιστρέφοντας από νυχτερινή εμφάνιση. Οι μήνες που ακολούθησαν ήταν δύσκολοι, όμως η ίδια ακολούθησε τις οδηγίες των γιατρών και πλέον έχει ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος της αποθεραπείας της.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Espresso και τον δημοσιογράφο Ηλία Μαραβέγια, η τραγουδίστρια μίλησε για το τροχαίο και τα όσα ακολούθησαν. Όπως είπε, ακόμα και τις πιο δύσκολες μέρες, δεν σταμάτησε να τραγουδάει. Αισθάνεται τυχερή που απέφυγε τα χειρότερα.

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«Ευτυχώς που δεν χτύπησε κανένας άνθρωπος, αυτό θα το λέω πάντα, γιατί τα κόκαλα δένουν αλλά το να έχεις τύψεις πως έκανες κάτι σε έναν άλλον άνθρωπο δεν φεύγει εύκολα» λέει η Γιώτα Βοζίκη.

Η τραγουδίστρια έπεσε σε κώμα για λίγες ώρες και έμεινε τέσσερις μήνες σε καροτσάκι, ενώ οι γιατροί υπολόγιζαν ότι θα χρειαζόταν επτά μήνες. «Φαντάσου, έχω λάμες ακόμη σε χέρι και πόδι. Η πρώτη ατάκα που άκουσαν οι γονείς μου πηγαίνοντας να παραλάβουν το αυτοκίνητο ήταν “ποιον χάσατε;” και μετά η απορία… πώς έζησα;».

«Ήμουν σε live νωρίτερα, γιορτάζοντας τους Νικόλες και τις Νικολέττες και μετά χτύπησα. Φυσικά, με προστάτευσε ο Άγιος Νικόλαος, δεν ήταν μόνο η τύχη. Αν δεν πιστεύεις, δεν είναι εύκολο να τα βγάλεις πέρα σε μια τέτοια περίσταση».

«Είπα ότι θα το ξεπεράσω, θα πατήσω στα πόδια μου και θα τα πάω δυο φορές καλύτερα. Ακόμη και με σπασμένα χέρια και πόδια, κοιτούσα το ταβάνι και τραγουδούσα. Τελικά, ό,τι δεν μας σκοτώνει, μας κάνει πιο δυνατούς» συμπληρώνει η Γιώτα Βοζίκη στη νέα της συνέντευξη.