Η Δώρα Παντέλη έκανε pre wedding party – Το φωτογραφικό άλμπουμ από το γλέντι στην Κινέτα και ο χορός

Με τα ιερά δεσμά του γάμου ετοιμάζεται να ενωθεί η Δώρα Παντέλη με τον αγαπημένο της Τζον Μεραμβελιωτάκη. Το ζευγάρι θα παντρευτεί το Σάββατο (25.07.2026) και την Τετάρτη (22.07.2026) έκανε pre wedding party.

H όμορφη αθλητικογράφος επέλεξε να φορέσει ένα λευκό φόρεμα που έμοιαζε με νυφικό και διασκέδασε με τα αγαπημένα της πρόσωπα. Το πάρτι έγινε στην Κινέτα και η Δώρα Παντέλη μοιράστηκε αρκετά βίντεο και φωτογραφίες στο Instagram.

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Το μαγαζί που το ζευγάρι έκανε το pre wedding party ήταν δίπλα στη θάλασσα και το σκηνικό ήταν άκρως καλοκαιρινό και ειδυλλιακό. Φυσικά μαζί με το ζευγάρι ήταν εκτός από συγγενείς και φίλοι και ο μονάκριβος γιος του.

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Μάλιστα, η Δώρα Παντέλη δημοσίευσε και ένα βίντεο στο οποίο χορεύει ένα βαρύ ζεϊμπέκικο.

«Just the beginning of the best chapter», έγραψε ως λεζάντα σε ένα βίντεο που μοιράστηκε στα social media η Δώρα Παντέλη, που σημαίνει «Απλώς η αρχή του καλύτερου κεφαλαίου».

View this post on Instagram A post shared by Dora Panteli- Meramveliotaki (@dora_panteli_)

«Για πάντα», έγραψε στη λεζάντα της δεύτερης ανάρτησης που έκανε η Δώρα Παντέλη από το πάρτι που διοργάνωσε πριν από τον γάμο της.

View this post on Instagram A post shared by Dora Panteli- Meramveliotaki (@dora_panteli_)

«Με αγχώνει ο γάμος… Γιατί έχω αναλάβει εξολοκλήρου το σχεδιασμό και είμαι τελειομανής! Είναι όλα έτοιμα! Όμως. Θέλω ο κόσμος να περάσει καλά, θέλω να γίνει ένα ωραίο γλέντι, να φάμε ωραία και να θυμόμαστε αυτές τις στιγμές, δεν με νοιάζει τίποτα άλλο», είχε εξομολογηθεί η Δώρα Παντέλη για τον γάμο της, μιλώντας στο tlife.gr και τον Χρήστο Κούτρα.