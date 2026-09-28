Μελέτης Ηλίας: «Η κόρη μου είναι 16 χρονών, πήγε προχθές στη Βίσση περίμενα μέχρι τις 01:45, ξεροστάλιασα»

Μία νέα συνέντευξη έδωσε ο Μελέτης Ηλίας και αναφέρθηκε στη σχέση του με τα δύο του παιδιά αλλά και στον ευτυχισμένο του γάμο.

Ο γνωστός ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στη σειρά «Το σόι σου» ήταν καλεσμένος τη Δευτέρα (28.09.2026) στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μίλησε για όλα. Μάλιστα, ο Μελέτης Ηλίας αναφέρθηκε εκτενώς στη σχέση του με τη 16χρονη κόρη του, που το Σάββατο ήταν στη συναυλία της Άννας Βίσσης.

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Μιλώντας για την πατρότητα ο γνωστός ηθοποιός ανέφερε αρχικά: «Στο πρώτο παιδί, τώρα η κόρη μου είναι 16, δεν μπορείς να διανοηθείς τι τρέλα μας έπιανε για το κάθε τι. Μη φάει ζάχαρη, μη γυρίσει τούμπα, μην αναπνέει λίγο περίεργα αναπνέει; Μήπως είναι τώρα κάτι, κάποια άπνοια, κάτι; Το δεύτερο στον αυτόματο. Δεν πάει να φάει, έτρωγε τα γλυκά τα έπιανε και τα μασουλούσε. Δε μας ενδιέφερε».

«Είναι το άγχος της πρώτης φοράς, που υπάρχει μια ολόκληρη θεωρία από πίσω το ότι γίνεσαι πρώτη φορά γονιός και σε πιάνει ένα άγχος λίγο παραπάνω απ’ ότι θα έπρεπε. Νομίζω το σωστό είναι στο δεύτερο που είσαι πιο χαλαρός, πιο έμπειρος αλλά και πιο έτσι όπως πρέπει να είναι η φύση ρε παιδί μου. Δηλαδή το αφήνεις και λίγο το παιδί να μεγαλώσει έτσι όπως πρέπει να μεγαλώσει. Το άλλο είναι πολύ υπερπροστατευτικό νομίζω εγώ», πρόσθεσε ο Μελέτης Ηλίας.

«Τώρα πια νομίζω ότι έχω βρει τον τρόπο και το έχουν δει και τα ίδια τα παιδιά και ξέρουν να το χειρίζονται. Οι πρώτες επαφές με αυτό, το ότι περπατάμε στο δρόμο κάποιος μπορεί να μου μίλαγε σαν να σε ήξερε, βήμα – βήμα προσπαθείς να το κάνεις κατανοητό, κάτι το οποίο φαίνεται πολύ λαμπερό αλλά κρύβει και έναν κίνδυνο», τόνισε στη συνέχεια ο πρωταγωνιστής της σειράς «Το σόι σου».

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Παράλληλα, ο Μελέτης Ηλίας αποκάλυψε ότι το Σάββατο η κόρη του πήγε στη συναυλία της Άννας Βίσση.

«Η κόρη μου είναι 16 χρονών, πήγε προχθές στη Βίσση περίμενα μέχρι τις 01:45, ξεροστάλιασα. Μέχρι τις 12:30 – 01:30 που ήταν πια αργά για μια 16χρονη, την παίρνω τηλέφωνο και λέω “πού είστε”; Μου λέει “ακόμα τραγουδάει”. Λέω “τραγουδάει από τις 21:30 μέχρι 01:00 είμαστε σοβαροί;”. Κατά τις 02:00 παρά που πήρα τηλέφωνο μου είπε ότι ήταν στο Νέο Ηράκλειο και τρώγανε κάτι. Λέω “Παναγία μου ήρθε, αυτό που φοβόμουν ήρθε”. Να περιμένεις με το ρολόι τι ώρα θα έρθει το παιδί σου στο σπίτι», ανέφερε ο Μελέτης Ηλίας.

«Εάν υπάρχει αυστηρότητα θα υπάρχουν και μυστικά. Εάν υπάρχει μια πιο ειλικρινής σχέση με το παιδί, πολύ δύσκολα θα σου κρύψει κάτι. Δηλαδή αν δει μια χαλαρότητα φαινομενικά από τους γονείς χωρίς να είναι πραγματική, απλά να δείξεις ότι το εμπιστεύεσαι, ότι είσαι δίπλα του αλλά όχι προσκολλημένος, νομίζω ότι θα σου ανοιχτεί πιο πολύ», ανέφερε ακόμα ο γνωστός ηθοποιός σχετικά με τον τρόπο που ένας γονιός πρέπει να φέρεται στα παιδιά του.

«Δεν έχω ιδέα ποιο είναι το μυστικό ενός επιτυχημένου γάμου», δήλωσε στη συνέχει ο γνωστός ηθοποιός σε σχετική ερώτηση.