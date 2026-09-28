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Πέτρος Ιακωβίδης: H έκπληξη που του ετοίμασαν Έλλη Κοκκίνου, Κρυσταλλία και άλλοι αγαπημένοι του φίλοι για τα γενέθλιά του

Σημαντική στιγμή για τον γνωστό τραγουδιστή
Πέτρος Ιακωβίδης
Ο Πέτρος Ιακωβίδης σβήνει τα κεράκια του
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Ο Πέτρος Ιακωβίδης εκτός από ταλαντούχος τραγουδιστής με πολλούς θαυμαστές είναι πολύ αγαπητός και στον καλλιτεχνικό χώρο, αφού έχει πολλούς φίλους συναδέλφους του.

Πρόσφατα, ο γνωστός τραγουδιστής, Πέτρος Ιακωβίδης, είχε τα γενέθλιά του και τον περίμενε με υπέροχη έκπληξη. Το βράδυ της Κυριακής (27.09.2026) πήγε με συνεργάτες και φίλους του στο «Ethos» της Γλυφάδας και εκείνοι επέλεξαν να τον… αιφνιδιάσουν με μια τούρτα για τα γενέθλιά του που ήταν την περασμένη εβδομάδα.

Στην παρέα του Πέτρου Ιακωβίδη ήταν ο γνωστός δημιουργός των επιτυχιών Φοίβος, η Έλλη Κοκκίνου με την οποία ο Πέτρος Ιακωβίδης εμφανίζεται με μεγάλη επιτυχία στο «Fantasia», οι ποδοσφαιριστές Τάσος Μπακασέτας και Τάσος Χατζηγιοβάνης, η αδερφή του Μορφούλα και η Κρυσταλλία, ο παραγωγός του Σπύρος Ποταμόπουλος και συνεργάτες του από την Panik Records.

Πέτρος Ιακωβίδης
Ο Πέτρος Ιακωβίδης με τις… τούρτες του
Πέτρος Ιακωβίδης
Ο Πέτρος Ιακωβίδης είχε τα γενέθλιά του
Πέτρος Ιακωβίδης
Ο Πέτρος Ιακωβίδης φωτογραφήθηκε με τα αγαπημένα του πρόσωπα
Πέτρος Ιακωβίδης
Ο Πέτρος Ιακωβίδης απόλαυσε την έκπληξη των φίλων του
Πέτρος Ιακωβίδης
Ο Πέτρος Ιακωβίδης είχε τα γενέθλιά του

Ο Πέτρος Ιακωβίδης, που πρόσφατα κυκλοφόρησε το τραγούδι «Παγκόσμιο φαινόμενο», που έχει γίνει μεγάλη επιτυχία, έσβησε τα κεράκια και δέχθηκε τις θερμότερες ευχές, με τον φωτογραφικό φακό να απαθανατίζει ξεχωριστά στιγμιότυπα.

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