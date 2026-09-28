Μαρία Μπεκατώρου: «Τον Γιώργο Μαζωνάκη τον έχω στη ζωή μου κάθε μέρα – Ο Αντώνης Ρέμος είναι οικογένειά μου»

Η Μαρία Μπεκατώρου έδωσε μία νέα συνέντευξη και αναφέρθηκε τόσο στη γνωριμία της με τον Γιώργο Μαζωνάκη όσο και στη στενή της σχέση με τον Αντώνη Ρέμου.

Η γνωστή παρουσιάστρια με αφορμή την πρεμιέρα του «The Chase» στο MEGA βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» και μίλησε για όλα. Μάλιστα, σημείωσε ότι το σκυλάκι της τής το είχε πάρει δώρο ο Γιώργος Μαζωνάκης, ενώ χαρακτήρισε τον Αντώνη Ρέμο ως «οικογένειά» της.

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Η Μαρία Μπεκατώρου μίλησε για τη γνωριμία της με τον Γιώργο Μαζωνάκη με φανερή συγκίνηση.

«Ήταν η πρώτη φορά που είχε έρθει, το 1993 νομίζω, δεν το ξεχνάω. Είχε έρθει με ένα παπάκι και ένα σακκιδιάκι. Εκεί κάναμε την πρώτη μας γνωριμία. Με τον Γιώργο ξαναήρθαμε κοντά στο YFSF», δήλωσε.

Παράλληλα η γνωστή παρουσιάστρια αποκάλυψε πως ο σκύλος της, η Μανρντώ, ήταν ένα δώρο από εκείνον.

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«Έφερνε το δικό του σκυλί στα καμαρίνια, την αγαπήσαμε πάρα πολύ. Μια μέρα με πήρε τηλέφωνο και μου είπε εκείνο σε διάλεξε. Τον Γιώργο εγώ έτσι κι αλλιώς τον έχω στη ζωή μου κάθε μέρα. Θα ήθελα να πω ότι ήταν μια υπέροχη ψυχή, ένας καταπληκτικός καλλιτέχνης που ήταν μεγάλη μου χαρά που τον γνώρισα από πιο κοντά κι είχα μάθει κι άλλες πτυχές του», δήλωσε η Μαρία Μπεκατώρου.

«Ο πόνος που είχα εκείνη τη μέρα και την προηγούμενη, που είναι η συνειδητοποίηση ότι δεν θα ξαναδείς έναν άνθρωπο που αγαπάς και εκτιμάς και θαυμάζεις, η στιγμή της συνειδητοποίησης ήταν ένας πόνος που έσκιζε τα σωθικά», ανέφερε ακόμα.

Αυτό που με συγκίνησε βαθιά όταν έφυγε ήταν η αγάπη του κόσμου. Ας αφήσουμε τις πολλές αναλύσεις. Να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της», πρόσθεσε ακόμα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Παράλληλα, η Μαρία Μπεκατώρου μίλησε και για τη δυνατή φιλία της με τον Αντώνη Ρέμου που έχει επισφραγιστεί με κουμπαριά.

«Είναι οικογένειά μου ο Αντώνης Ρέμος», τόνισε στη συνέντευξή της.

Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις για τη πρόσφατη συναυλία του γνωστού τραγουδιστή λίγες μέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ανέφερε: «Είναι ένα γεγονός που αν δεν το ζήσεις λίγο πιο κοντά δεν ξέρεις τι διάσταση έχει πάρει. Όλα πρέπει να τα παίρνουμε υπόψη μας και να σεβόμαστε τις κινήσεις όλου του κόσμου χωρίς να μας καταβάλουν. Να αφήνουμε λίγο τα γεγονότα να καταλαγιάσουν για να βλέπουμε μεγαλύτερη δικαιοσύνη και απόσταση, την ουσία των πραγμάτων. Ήταν μια υπέροχη συναυλία γεμάτη αγάπη από τόσους πολλούς ανθρώπους που ταξίδεψαν από όλο τον κόσμο για να ζήσουν τη χαρά αυτού του καλλιτέχνη».

Στην ίδια συνέντευξη η Μαρία Μπεκατώρου μίλησε για την επιτυχία του «The Chase», που επιστρέφει απόψε στις 18:30 στο MEGA.

«Νομίζω ότι ήθελε λίγο χρόνο για να αγαπηθεί και αυτό που καταλαβαίνω από την επαφή μου με τον κόσμο είναι ότι το αγαπάει πάρα πολύ. Είναι γρήγορο, κάθε μέρα ο Chaser αλλάζει και αυτό κάνει τον κόσμο να μην πλήττει. Οι παίκτες δεν έχουν να τα βάλουν με έναν άνθρωπο, όχι με μηχάνημα και αυτό είναι σημαντικό», είπε χαρακτηριστικά.

«Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, οι προσωπικές ιστορίες των παικτών. Μου αρέσει που είναι στο πλαίσιο της ψυχαγωγίας. Νομίζω ότι εμείς που κάνουμε τηλεπαιχνίδια για να τα κάνουμε καλά πρέπει να αγαπάμε τον άνθρωπο, τις προσωπικότητες. Να σεβόμαστε τους παίκτες, πολλοί έρχονται για πρώτη φορά, από την άλλη άκρη της Ελλάδας», πρόσθεσε.

«Αυτή είναι η ζωή μου, το ξεκίνημά μου αυτό ήταν. Στο TeleCity επειδή ήμασταν πιο οικογενειακά και περιορισμένα και τα θέματα ήταν επιλογή δική μου, ήταν άλλη εποχή. Με στρεσάρει πάρα πολύ η καθημερινή εκπομπή. Πιστεύω και ο κόσμος με έχει διαλέξει να κάνω καθαρά ψυχαγωγία. Ο καθένας πρέπει να είναι στο πόστο του», είπε μετά την προβολή ενός αφιερώματος που της έκαναν στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου.