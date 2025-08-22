Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Οι διακοπές της στην Κίμωλο μέσα από εικόνες – «Ένιωσα ξανά όλη τη μαγεία της» έγραψε

Στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Η Κίμωλος ήταν το νησί που επέλεξε για να συνεχίσει τις διακοπές της.

Μετά την Κάλυμνο, την Πάτμο και τη Μύκονο, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου βρίσκεται από την Πέμπτη (21-08-2025) στην Κίμωλο, προκειμένου να περάσει λίγες μέρες ξεκούρασης και χαλάρωσης.

«Κίμωλος, ένα μικρό μυστικό στο Αιγαίο. Ήσυχη, τρυφερή, με χαμόγελα ανθρώπων που σε κάνουν να νιώθεις πως ανήκεις εδώ από πάντα.

Σοκάκια γεμάτα φως, σπίτια ντυμένα στο λευκό, χρώματα που σε ταξιδεύουν και νερά τόσο διάφανα που μοιάζουν με όνειρο.

Ήρθα λίγες μέρες να βρω τη φίλη μου… και ένιωσα ξανά όλη τη μαγεία της», έγραψε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έχει ξεκινήσει να σχεδιάζει τον γάμο της με τον γοητευτικό αρχιτέκτονα, ο οποίος της έκανε πρόταση γάμου και αρραβιωνιάστηκαν. Όπως είχε δηλώσει η ίδια επιβεβαιώνοντας την είδηση, οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις δεν την αφήνουν να προετοιμαστεί για το μυστήριο, προσθέτοντας πως βρίσκεται σε φάση που θέλει να ζήσει τον αρραβώνα της.

«Σκόπευα να ανακοινώσω τον αρραβώνα μου; Πίστευα όχι. Αλλά να ‘μαστε! Πιάστηκα στα πράσα on camera καθ’ οδόν προς το στούντιο, και ήθελα να κρυφτώ, αλλά η χαρά δεν με άφησε. Οπότε πριν το δείτε να παίζει, σας το λέω εγώ πρώτη! Και ναι, ήρθε η ώρα να ξεκινήσει το “πότε θα γίνει ο γάμος;” game. Ραφτείτε», είχε γράψει για τον αρραβώνα της στο Instagram την Πέμπτη 19 Ιουνίου 2025.