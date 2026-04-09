Ηλίας Μαμαλάκης: Ήταν δύσκολη διαδικασία να κουβαλάω 132 κιλά, πόναγαν οι αρθρώσεις μου στα γόνατα

«Αισθάνθηκα πολύ ωραία μετά την εγχείρηση, αγόρασα καινούργιο παντελονάκι» είπε μεταξύ άλλων ο Ηλίας Μαμαλάκης
Ηλίας Μαμαλάκης / NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Ο Ηλίας Μαμαλάκης μίλησε για την απώλεια βάρους που βελτίωσε την ποιότητα ζωής και την ψυχολογία του. Σε δηλώσεις που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», περιέγραψε την κατάσταση και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε, ενώ αναφέρθηκε και στην εποχή μετά τη χειρουργική επέμβαση που έκανε, με την αίσθηση της ανανέωσης να κυριαρχεί.

Ο Ηλίας Μαμαλάκης ανέφερε πως είχε φτάσει τα 132 κιλά. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «ελευθερώθηκε» μετά το χειρουργείο, καθώς το αυξημένο βάρος, του προκαλούσε πόνους στις αρθρώσεις και δυσκινησία. Μετά την επέμβαση που έκανε το 2007 στο στομάχι, κατάφερε να χάσει 54 κιλά σε διάστημα 18 μηνών, φτάνοντας τα 78 κιλά.

«Ήταν δύσκολη η διαδικασία να κουβαλάω τα 132 κιλά. Ήμουν δυσκίνητος. Πονάγανε πάρα πολύ οι αρθρώσεις μου στα γόνατα. Έτσι πήρα την απόφαση να κάνω την εγχείρηση με αντικειμενικό σκοπό να γίνω πιο μάχιμος. Ελευθερώθηκα. Αισθάνθηκα πολύ ωραία, αγόρασα καινούργιο παντελονάκι. Αισθάνθηκα λίγο νέος», εξομολογήθηκε στην εκπομπή «Breakfast@Star», ο Ηλίας Μαμαλάκης.

Στη συνέχεια, ο καταξιωμένος μάγειρας και παρουσιαστής υποστήριξε ότι το θέμα του σωματικού βάρους αντιμετωπιζόταν για χρόνια ως ταμπού και επισήμανε ότι συγκριτικά με έναν νεαρό παχύσαρκο άντρα προτιμά την εικόνα ενός λεπτού ατόμου με προσεγμένη εμφάνιση.

«Για πολλά χρόνια το θέμα των κιλών ήταν ταμπού, αλλά αυτό αφορά τους μέτρια χοντρούς. Τι να πω; Ότι δεν είμαι χοντρός; Προτιμώ να βλέπω έναν νέο, ωραίο, λεπτό, με ωραία ρούχα, παρά έναν παχύσαρκο που του βγαίνουν τα πουκάμισα από μέσα.

Και ο παχύσαρκος μπορεί να είναι ένας πάρα πολύ σπουδαίος άνθρωπος, επιτυχημένος στην κοινωνία. Άρα τον αποδέχομαι», τόνισε.

«Δεν πέρασα μια περιπέτεια, με πήρε και με χτύπαγε σαν χταπόδι τρία χρόνια. Τώρα είναι η φάση που απαλλάσσομαι απ’ όλα αυτά» είχε πει ο Ηλίας Μαμαλάκης τον Μάρτιο του 2026, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
137
133
113
92
90
