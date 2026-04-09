Ηλίας Ψινάκης: Γενέθλια με μια τούρτα να αποκαλύπτει την ηλικία του – «Σας ευχαριστώ για όλα»

Ο Ηλίας Ψινάκης είχε γενέθλια τη Μεγάλη Τετάρτη και δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο, με τον ίδιο να σβήνει την τούρτα του, απέναντι από την κάμερα. Ο γνωστός μάνατζερ και παρουσιαστής έκλεισε τα 78 του χρόνια. Παραμένει δημιουργικός με όνειρα και φιλοδοξίες για το μέλλον, πάντα κοντά σε ανθρώπους που τον αγαπούν.

Στα φετινά του γενέθλια κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, ο Ηλίας Ψινάκης δέχτηκε ευχές από φίλους και γνωστούς. Ο ίδιος επέλεξε να απευθυνθεί στον κόσμο που στηρίζει κάθε επαγγελματική του προσπάθεια. «Αγαπημένοι μου φίλοι την τούρτα των γενεθλίων μου τη σβήνω για εσάς.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και έναν-έναν ξεχωριστά για τις υπέροχες ευχές σας. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δύναμη που μου δίνετε και με τα μηνύματά σας και όταν σας βλέπω στον δρόμο ή οπουδήποτε σας πετυχαίνω.

Είμαι ευγνώμων για την αγάπη σας και αυτό που δίνει τεράστια δύναμη. Η ευχή μου στην τούρτα είναι να είστε εσείς καλά για να έχω εγώ δύναμη. Σας ευχαριστώ για όλα. Τη σβήνω για εσάς» ακούγεται να λέει ο ίδιος.

Παράλληλα, ο Ηλίας Ψινάκης δεν παρέλειψε να ενημερώσει τους followers του και για τη νέα του επαγγελματική δραστηριότητα, αναφέροντας πως κυκλοφόρησε νέο επεισόδιο της διαδικτυακής του εκπομπής «Γηροκομείο», αυτή τη φορά με καλεσμένη την Κατιάνα Μπαλανίκα.