Ηλίας Ψινάκης: «Με λυπήθηκα και λυπήθηκα πάρα πολύ τους πλούσιους με σκάφη» – Το σόου με τον Σάκη Ρουβά

Ο Ηλίας Ψινάκης μίλησε για τις φετινές καλοκαιρινές διακοπές του, στο νέο επεισόδιο της διαδικτυακής εκπομπής «Στο Γηροκομείο» που παρουσιάζει. Ο μάνατζερ αναφέρθηκε στους ισχυρούς ανέμους που επικρατούσαν κατά διαστήματα στο Αιγαίο και δημιούργησαν προβλήματα σε εκείνους που παραθέριζαν με σκάφη. Ένας από εκείνους ήταν και ο ίδιος, όπως αποκάλυψε.

Τα σκάφη ήταν αδύνατον να ταξιδέψουν υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Ο Ηλίας Ψινάκης αποκάλυψε πως αναγκάστηκε να τροποποιήσει τα πλάνα του. Στη Μύκονο πάντως, η βραδιά που αναγκάστηκε να παραμείνει είχε ωραία κατάληξη, καθώς βρέθηκε στο λαμπερό «White Party» εφοπλιστικής οικογένειας, το οποίο πραγματοποιήθηκε στα τέλη Ιουλίου με τον Σάκη Ρουβά να διασκεδάζει τους καλεσμένους με τα τραγούδια του.

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«Τους λυπήθηκα… Με λυπήθηκα και λυπήθηκα πάρα πολύ τους πλούσιους με σκάφη. Δεν ξέρεις τι πάθανε. Όταν φυσάει δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Είναι πραγματικά για λύπηση», ανέφερε αρχικά ο Σάκης Ρουβάς.

Αποκάλυψε στη συνέχεια πως οι καιρικές συνθήκες επηρέασαν και τα δικά του πλάνα, καθώς η παρέα του έφτασε αρχικά στη Μύκονο, χωρίς ωστόσο να μπορεί να κάνει εκδρομές με το σκάφος, λέγοντας «Ο Αίολος είχε πάρα πολλά νεύρα».

Όπως εξήγησε, αφού το σκάφος παρέμεινε δεμένο η παρέα αποφάσισε να μεταφερθεί για λίγες ημέρες σε σπίτια φίλων. «Πήγαμε στη Μύκονο πρώτα. Και στη Μύκονο είμαστε δεμένοι… Για να σωθούμε, μετά από λίγο και μετά από, ξέρω ’γω, πόσες μέρες φύσαγε και ήμασταν δεμένοι, πήγαμε στο σπίτι μιας φίλης μου λόγω των ανέμων», ανέφερε.

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Η παραμονή στη στεριά εξελίχθηκε τελικά σε μια ευχάριστη βραδιά, καθώς η παρέα βρέθηκε στο «White Party» φίλων του, όπου τραγούδησε ο Σάκης Ρουβάς. «Στο τέλος πήξαμε και πήγαμε στο σπίτι φίλων μας που έκαναν το White Party που κάνουν για την επέτειό τους. Τραγουδούσε ο Σάκης Ρουβάς, εκτίναξε το πάρτι», είπε ο Ηλίας Ψινάκης, περιγράφοντας με τον δικό του τρόπο ένα καλοκαίρι που είχε αρκετές ανατροπές. Δείτε το σχετικό απόσπασμα από το 10ο λεπτό, στο επόμενο βίντεο.

Το φετινό καλοκαίρι, Άννα Βίσση και Ηλίας Ψινάκης συναντήθηκαν στους Αρκιούς και είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και να ξεκουραστούν. Σε κατάστημα του νησιού, η τραγουδίστρια συνάντησε τον Λευτέρη Πανταζή και οι δυο τους διασκέδασαν τον κόσμο.