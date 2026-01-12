Συμβαίνει τώρα:
Ηλίας Βρεττός: Η κόρη της Υρώς Μανέ στο νέο του video clip του τραγουδιστή

Το τραγούδι «Μάτια μου» πρωτοκυκλοφόρησε το 2017 και αγαπήθηκε από τον κόσμο
Υρώ Μανέ με τη Φαίδρα Νταϊόγλου
Η Υρώ Μανέ με την κόρη της, Φαίδρα Νταϊόγλου / NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Ο Ηλίας Βρεττός επανέρχεται δισκογραφικά με το τραγούδι «Μάτια μου», συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία του στο μουσικό πεντάγραμμο. Μάλιστα, στο video clip του κομματιού, που ήδη έχει αγαπηθεί πολύ και ακούγεται δυνατά, συμμετέχει η κόρη της Υρώς Μανέ, Φαίδρα Νταϊόγλου, που είναι επαγγελματίας χορεύτρια και χορογράφος.

Το τραγούδι, στο οποίος συμμετέχει η κόρη της Υρώς Μανέ, υπογράφουν ο Βασίλης Δαραμούσκας, τη μουσική και ο Σωτήρης Μπίσδας, τους στίχους. Πρωτοκυκλοφόρησε το 2017 και αγαπήθηκε από τον κόσμο, με τον Ηλία Βρεττό να το παρουσιάζει μέσα από το δικό του ερμηνευτικό πρίσμα, τόσο στις live εμφανίσεις του, όσο και μέσα από το unplugged live medley «Τα Ερωτικά».

Ηλίας Βρεττός
Ο Ηλίας Βρεττός / NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Το «Μάτια Μου», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum, οπτικοποείται μέσα από ένα video που μεταφέρει όλο το συναίσθημα του τραγουδιού.

Με τη χρήση εφέ, όπως τα light patterns και το slow motion, οι στίχοι του τραγουδιού μεταφέρονται ως σκέψεις που έρχονται και φεύγουν, ενώ ο Ηλίας Βρεττός και η συμπρωταγωνίστριά του, Φαίδρα Νταϊόγλου, ενσαρκώνουν μία εσωτερική κατάσταση αγάπης και επιθυμίας. Τη σκηνοθεσία έκανε ο Βαγγέλης Τσαουσόπουλος.

Αυτή την περίοδο ο Ηλίας Βρεττός συνεχίζει τις live εμφανίσεις του κάθε Τετάρτη στο «Madonna» στη Θεσσαλονίκη, κάθε Πέμπτη στο «Forte» στο Κολωνάκι και κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο «Zazza Music Hall» στην Κύπρο.

