Ηλίας Βρεττός: Προσπάθησα να μη βγει το θέμα του ξυλοδαρμού μου για να μην ανησυχήσουν οι δικοί μου

Ο Ηλίας Βρεττός μίλησε για πρώτη φορά για το δυσάρεστο περιστατικό που έγινε πριν από κάποιες ημέρες στην Κύπρο, όταν έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από άγνωστους άντρες κατά τη διάρκεια εμφάνισής του σε μαγαζί.

Ο Ηλίας Βρεττός, όπως είχε αποκαλύψει η εκπομπή «Το πρωινό», ενεπλάκη σε ένα βίαιο περιστατικό με κάποιους άντρες, οι οποίοι ήταν μεθυσμένοι κι επιτέθηκαν τόσο σε εκείνον όσο και στους μουσικούς του. Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε την Παρασκευή (27.03.2026) στην εκπομπή «Breakfast@Star» και εξήγησε τους λόγους που δεν ήθελε να γίνει γνωστό το συμβάν.

«Δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες, γιατί έχει λήξει. Και όταν κάτι έχει λήξει, δεν είναι ανάγκη να το εξηγούμε, να δίνουμε λεπτομέρειες, γιατί όλο αυτό συνεχίζει, ανακυκλώνεται και δεν μ’ αρέσει αυτού του είδους η δημοσιότητα, δεν μ’ αρέσει αυτού του είδους ο θόρυβος. Το θεώρησα αναπόφευκτο ότι κάποια στιγμή θα έβγαινε στη δημοσιότητα και μου έκανε εντύπωση που έκανε αρκετές μέρες να βγει, να σου πω την αλήθεια», ανέφερε αρχικά ο Ηλίας Βρεττός.

Επίσης, ο γνωστός τραγουδιστής εξομολογήθηκε ότι έκανε προσπάθειες ώρες η είδηση να μη βγει στο φως της δημοσιότητας, ωστόσο δεν τα κατάφερε.

«Πολύ ειλικρινά προσπάθησα να μη βγει το θέμα (σ.σ. του ξυλοδαρμού μου), ακριβώς για να μην ανησυχήσουν οι δικοί μου άνθρωποι. Την ημέρα που βγήκε, λοιπόν, μου ήταν αρκετά δυσάρεστο. Όχι για μένα, αλλά στεναχωρήθηκα που ανησύχησαν οι δικοί μου άνθρωποι. Ξαφνικά με έπαιρναν όλοι, γνωστοί και φίλοι, με έναν τέτοιο βαρύ τίτλο, που δικαίως έδωσαν οι εκπομπές», δήλωσε ο Ηλίας Βρεττός.

Παράλληλα, εξήγησε τους λόγους που επιθυμεί να μην δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δυσάρεστο αυτό περιστατικό που συνέβη στην Κύπρο.

«Τα πράγματα παίρνουν τον χώρο που τους δίνεις. Οπότε, γι’ αυτό με ακούς πάρα πολύ εγκρατή στις δηλώσεις μου, γι’ αυτό δεν θέλω να δώσω παραπάνω πληροφορίες. Θεωρώ ότι το πιο εύκολο πράγμα είναι να βγει ένας άνθρωπος να κάνει μια βαρύγδουπη δήλωση και αύριο να παίζει παντού. Μπορώ να αρχίσω να σου λέω τώρα τι ακριβώς έγινε και αύριο να το παίζουν και μεθαύριο να το ξαναλένε», είπε ο γνωστός καλλιτέχνης.

Τέλος, ο Ηλίας Βρεττός υπογράμμισε ότι σε όλες τις καταστάσεις θέλει να κρατά τη θετική πλευρά, αναφέροντας: «Μου αρέσει να κρατάω τη θετική πλευρά των πραγμάτων, τη θετική όψη του νομίσματος. Και αυτό είναι που μου μένει από όλη αυτή την ιστορία: η αγάπη και το ενδιαφέρον σας. Και σας ευχαριστώ».